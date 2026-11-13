Lionel Messi volverá a jugar en Argentina, pero esta vez no será con la camiseta de la Selección. El Inter Miami confirmó este viernes 13 de noviembre que disputará un partido amistoso frente a River Plate el martes 19 de enero de 2027, en el Estadio Monumental de Buenos Aires, en el marco de su pretemporada.

El anuncio generó expectativas entre los hinchas, ya que el astro rosarino regresará al mismo escenario donde el pasado 6 de octubre disputó su último encuentro con la Selección Argentina, durante la victoria 3-0 frente a Benín. Poco más de tres meses después de aquella emotiva despedida, Messi volverá a Núñez vestido de rosa y como rival del Millonario.

El encuentro, presentado bajo el lema “Un encuentro Monumental”, será organizado por COC Global en colaboración con ambos clubes. La empresa adelantó que la jornada incluirá actividades especiales para los aficionados, aunque todavía no se confirmó el horario del partido ni cuándo comenzará la venta de entradas.

Además de Lionel Messi, el espectáculo contará con figuras internacionales como Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Casemiro, mientras que River tendrá entre sus principales nombres a Nicolás Otamendi, Thiago Almada y Gonzalo Montiel.

Messi volverá al Monumental después de su despedida

El regreso tendrá un significado especial para el capitán argentino, quien cerró su etapa en la Albiceleste el pasado 6 de octubre en el estadio de River.

En aquella oportunidad, miles de hinchas lo acompañaron durante su último partido con la camiseta nacional, en una jornada marcada por homenajes y muestras de cariño.

Ahora volverá al mismo escenario para enfrentar por primera vez a River en Argentina con la camiseta del Inter Miami.

Será también la primera presentación del equipo estadounidense en el país, después de realizar giras de pretemporada por diferentes destinos de América y Asia.

Un amistoso que reunirá a grandes figuras del fútbol

El partido también será una oportunidad para observar a futbolistas de reconocimiento internacional que actualmente integran ambos planteles.

En Inter Miami, dirigido por Cristian “Kily” González, se destacan Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Casemiro.

Del lado de River aparecen nombres como Nicolás Otamendi, Thiago Almada, Ángel Correa y Gonzalo Montiel, quienes integran un plantel con experiencia internacional.

La organización buscará aprovechar el encuentro para ofrecer un espectáculo que vaya más allá de los 90 minutos, con actividades complementarias para los hinchas.

Cuándo será el partido entre River e Inter Miami

El amistoso se disputará el martes 19 de enero de 2027 en el Estadio Monumental, ubicado en el barrio porteño de Núñez.

Por el momento, los organizadores no informaron el horario del encuentro, los precios de las entradas ni las plataformas mediante las cuales podrán adquirirse.

Los detalles serán anunciados próximamente a través de los canales oficiales de River Plate e Inter Miami.

Para los hinchas argentinos, incluidos aquellos que quieran viajar desde San Juan, la confirmación de la venta será uno de los próximos datos importantes para organizar el traslado y la estadía en Buenos Aires.

River y Messi tienen compromisos antes del amistoso

Mientras crece la expectativa por el encuentro, ambos equipos mantienen su atención en las competencias oficiales.

River se prepara para enfrentar a Lanús el domingo 22 de noviembre por los octavos de final del Torneo Clausura, donde buscará avanzar en la pelea por el título.

Inter Miami, por su parte, disputará los playoffs de la Major League Soccer (MLS), con el objetivo de conquistar un nuevo campeonato.

La cita de enero permitirá que Messi vuelva a encontrarse con el público argentino en un escenario que guarda algunos de los momentos más importantes de su carrera.