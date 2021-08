Lionel Messi se va de Barcelona: Laporta declaró que "la negociación ha concluido"

Lionel Messi se va de Barcelona y Joan Laporta brindó esta mañana una conferencia de prensa para dar detalles. El presidente del conjunto catalán responsabilizó a la gestión de Josep María Bartomeu, resaltó la inflexibilidad de La Liga, le agradeció a la Pulga y priorizó a la institución. “No puedo hipotecar el club por medio siglo. Ni siquiera por el mejor jugador del mundo”, afirmó.

El club en el que Messi jugará tras su salida de Barcelona

"¿Otro escenario con otra rebaja salarial de Messi? Ellos han hecho todo lo que han podido. Es una hipótesis y no quiero contemplar lo que no es real. Ellos nos han demostrado que querían quedarse en el Barça, aun con una oferta que no llegara a las otras. ¿Dónde irá Messi? Se lo tendrían que preguntar a Leo, no puedo hablar por él. Es el mejor del mundo, así que la lógica te lleva a pensar que tendrá ofertas muy buenas. La nuestra era la mejor que se le podía hacer yendo hasta por encima de nuestras limitaciones económicas. Leo Messi ha hecho todo lo que ha podido para que esta operación se llevase a cabo. No tenemos absolutamente nada que reprocharla. He estado hablando con el padre de Leo y esta decisión ya está tomada, no queda ningún margen de maniobra. Hay motivos para ello y el motivo es básicamente el Fair Play Financiero. Tenemos un límite y, si lo superas, los acuerdos a los que has llegado no cuadran"

La economía de Barcelona sin Messi y el futuro del equipo

"Las pérdidas previstas eran del orden de los 200 millones, pero serán de 487, que es mucho. ¿El impacto de Messi en los patrocinios? Se tendrá que trabajar más y mejor explicando qué es el Barça y los otros jugadores que tenemos también. "Futbolísticamente, Messi tiene un recorrido. Pensábamos que aún lo tenía, pero nos hemos adelantado a ese momento y ahora tendremos que afrontar esa barrera. He hablado con Koeman ayer y hoy. Es un hombre de club, un gran profesional. Tiene la capacidad de adaptarse rápidamente a las circunstancias y no perder el tiempo. Un jugador que te marca más de 30 goles por temporada no será fácil de sustituir, pero lo he visto muy motivado"

La comunicación con Messi durante la negociación con Barcelona

"Ya le conté todo a Jorge. Con Leo nos mandamos mensajes, él estaba de vacaciones. De hecho, habíamos quedado como fecha tope para firmar el jueves. Las circunstancias que se han ido desencadenando han llevado a esto. La situación de las dos partes es de decepción. Siempre que un compañero que has tenido tantos años ya no va a estar contigo, la respuesta es extraña, de tristeza. Pero son profesionales y saben que el talento que tienen, que es mucho, también va a seguir llevando al Barça por el camino de los éxitos. Van asimilando que va a ser una etapa esplendorosa y veo unos talentos que tienen el sueño de jugar en el Barça y comparten el sueño de ganar las competiciones en que participemos. El club va a exigir profesionalidad e implicación y daremos el máximo apoyo para el éxito"

El homenaje que Barcelona prepara para Messi

"El homenaje que se hará a Messi será el que él quiera y le gustaría hacer. Le estaríamos haciendo uno cada día por todo lo que le ha dado al Barça. Sabemos de las circunstancias en que nos encontramos, sanitarias, económicas, el momento de la temporada y esto lo complica. Pero espero poder ver algún día el homenaje que Leo Messi merece en el Barça. A mí no me consta el interés del PSG, pero sí se ha dicho que tiene otras opciones"

La respuesta a Tebas por su tuit sobre la salida de Messi de Barcelona

"Hola, Javier. Te diré que esto no lo interpretamos así. Hubo unas conversaciones ayer entre nuestros altos ejecutivos y los que dirigen la operación y no nos dieron respuestas satisfactorias y que, como tú sabes, conlleva riesgos que no quiero asumir. Además, también te diría, queridísimo Javier, que el importe que ha fijado la operación CVC es muy inferior a lo que para nosotros se debería valorar el 10 por ciento de la Liga. Con todo mi cariño, ya te he respondido"

Así se enteró el plantel que Messi no seguirá en Barcelona

"Hablé con los capitanes del Barça por teléfono. Es un hecho muy importante en la historia del club y quería decirles a todos los jugadores que Messi no iba a entrar más en el vestuario, y que también sabemos ganar sin el mejor jugador del mundo. Siempre que un compañero que has tenido tantos años ya no va a estar contigo, la respuesta es extraña, de tristeza. Pero son profesionales, y saben que el talento que tienen, que es mucho, también va a seguir llevando al Barça por el camino de los éxitos. Empieza una nueva etapa en Barcelona y tenemos que demostrarle al mundo que podemos ganar sin el mejor jugador del mundo. Hay máximo compromiso por parte de todos tomando decisiones justas. He visto las caras de los jugadores y les he pedido a los capitanes máxima implicación, un espíritu de equipo lo más fuerte posible. Que ellos lideren esta nueva etapa, sobre todo consiguiendo la integración de los jugadores jóvenes que están demostrando un talento extraordinario. Ellos ahora tienen una oportunidad histórica con una motivación absoluta. Según nuestros cálculos, esperemos que podamos inscribir a los nuevos fichajes. La magnitud del salario de Messi no es igual que la de los cuatros fichajes. Quiero agradecerles haberlo hecho posible, han hecho este esfuerzo"

Cómo está Messi por no poder seguir en Barcelona

"Leo quería quedarse, así que no está contento. Todos teníamos la intención y las ganas de que se quedara. Pero él ahora se enfrenta, como nosotros, a la realidad y es una que no se puede cambiar. Lo que saben él y su familia es que les deseo lo mejor. El Barça es su casa. Jorge Messi ha tenido también una actitud correctísima durante todas las negociaciones. En ningún momento nos han pedido algo que no entrara en la lógica de la negociación. Nunca fue motivo de hacer el contrato imposible. De hecho, estábamos de acuerdo, pero no hemos podido formalizarlo. ¿Si hubiera algún cambio por parte de la Liga? Todo son hipótesis que no son reales. Me habría gustado comparecer por otros motivos, teniendo a Messi a mi lado. Pero tenemos que vivir de la realidad. Me gustaría que ocurrieran, pero a día de hoy no es factible"

La dura realidad que atraviesa Barcelona es demasiado para Messi

"No sé qué porcentaje de masa salarial queda sin Messi, pero seguimos con el límite excedido sin su contrato. La Liga nos pide que cumplamos la normativa. ¿Que querrían tener a Messi en La Liga? Seguro, lo sé de buena fuente, pero también es cierto hay clubes muy respetables que exigen que la normativa se cumpla y no van a hacer ninguna excepción para que Messi se quede en la Liga. Es así de sencillo y de hiriente. El hecho de que tengamos que ampliar el Fair Play cediendo por medio siglo los derechos audiovisuales no lo vamos a hacer y rescindir contratos unilateralmente que están en vigor implica riesgos en tribunales. Es una situación complicada. ¿Que se puede hacer mejor? Seguro. pero que les estoy explicando lo que hay, también"

Cómo terminaron las negociaciones de Barcelona con Messi

"Hace dos días que llegué a la conclusión de que esto no da para más. Ayer fueron las últimas conversaciones con el padre de Leo. Han sido unos meses muy intensos. Pensábamos que serían más flexibles, pero la dificultad era máxima, teníamos excedido el límite salarial. Las personas que trabajan en los aspectos económicos del club tendrán un pequeño margen para ver si puede haber alguna solución. El límite lo tenemos agotadísimo. Ni sin Messi hay margen. Si entran 25 millones de salario, tienes que eliminar 100. Hubo reuniones y llamadas a diario con La Liga y hubo un momento que pensamos que iba a aceptar nuestra propuesta de contrato, pero no encajó. Para que pudiera encajar el contrato de Leo teníamos que conseguir más ingresos. Como la operación de La Liga u otras operaciones de liberar masa salarial, pero ello conllevaba unos riesgos enormes para la entidad y no podíamos"

Barcelona y su idea de no estirar la agonía por Messi

"Yo no hablo de chantajes. En esta operación de La Liga entra un dinero, un 15 por ciento más de margen salarial, pero tampoco nos solucionaba la situación. Aunque nos hubiéramos vuelto locos, tampoco se solucionaba el tema. Hay unos contratos que no podemos romper unilateralmente porque conlleva a riesgos. Con mucha tristeza y pesar, tenemos que tomar una decisión. No podemos ir postergando la agonía. Ahora tenemos el Gamper, empieza La Liga... Tampoco Leo tenía mucho más margen. Pensamos en una fecha límite y que podía haberse solventado antes del final de julio, y ellos tienen sus plazos. Pensábamos en dos años para Messi pero no pudo ser"

Barcelona hizo todo lo posible por retener a Messi

"Me ciño a lo que he dicho de forma reiterada, que haríamos lo imposible para que Messi continuara en Barcelona dentro de las opciones del club. Y la prueba está es que llegamos a un acuerdo con Messi que luego no se pudo formalizar en la Liga. En absoluto estoy decepcionado. Sobre los culpables de esto, no me gusta estar repitiendo la nefasta herencia que hemos recibido. No hemos tenido seis meses, hemos tenido menos. Una cosa eran los números presentados, pero ahora, con la auditoría, resulta que es otra, y es mucho peor de lo que había, que ya era malo. De Guatemala a Guatepeor. Yo decía que progresaba adecuadamente porque el Fair Play iba a mejor, pero no sabíamos las condiciones que luego nos íbamos a poner, y luego el jugador se ha portado de manera excelente y se ha prestado en todo momento a hacer las cosas fáciles. Pero llega un momento en que te tienes que plantar y analizar. No se puede seguir con esto adelante. Teníamos que tomar una decisión y la he tomado"

Las negociaciones de Barcelona con Messi están terminadas

"Insisto, la negociación Messi ha concluido. Los acuerdos no se formalizaron con el jugador porque no pudimos inscribirlo. No tenemos margen salarial y La Liga no es flexible, aunque no es respetable. No queremos generar falsas esperanzas. A partir de ahí, hay una motivación máxima. Estamos más motivados que nunca porque a jugadores, cuerpo técnico y directivos se nos va a exigir un gran nivel y estamos dispuestos a asumir el reto para que el Barça sin Messi continúe teniendo éxitos y dando alegrías. Es un momento de mucha tristeza porque en estas circunstancias de Covid-19 no podemos hacerle a Messi el homenaje que merece. Ojalá con público en el estadio pudiera haberse hecho de manera más bonita. Ahora las circunstancias son las que son y es motivo de tristeza y desencanto. Cuando se toma una decisión desde que el Barça está por encima de todo, habiendo pasado de todo y siempre saliendo adelante, ahora estamos con más motivación que nunca para que el post-Messi sea lo más exitoso posible. Yo estoy convencido"

Por qué Barcelona incorporó, pero no puede seguir con Messi

“Para hacer una idea, el límite salarial es de 4 a 1. Para nosotros computar cuatro millones en salarios teníamos que liberar primero 100 millones. Ello implicaba una reducción muy considerable. Hemos trabajado y hemos conseguido en el caso de una serie de jugadores con los que hemos llegado a acuerdos, pero con los demás no es nada fácil. Son contratos en vigor. Son algunos jugadores que ya se habían bajado el salario en otras negociaciones y no es sencillo. Tenemos que adoptar otras medidas, pero tampoco son garantía de que las resoluciones sean favorables. Estamos en un terreno muy pantanoso y arriesgado para la entidad. Requiere tiempo. Teniendo en cuenta lo que estaba previsto para Messi, estábamos en un 110% de masa salarial deportiva respecto a los ingresos del club y es una proporción salarial insostenible. Seguiremos trabajando por el volumen de masa salarial que nos tiene muy atados. Esto es consecuencia de inversiones desmedidas en salarios. Cuando preguntan por qué han venido Kun (Agüero), Memphis (Depay) o Emerson, es porque han aceptado unas condiciones que para el club son de agradecer. No es comparable lo que representaría al Fair Play con los acuerdos que habíamos formalizado con Leo Messi"

La buena predisposición de Messi para negociar con Barcelona

“Fueron dos meses en los que pasamos por varias fases. El primer acuerdo alcanzado fue de dos años a pagar en cinco. Leo estuvo de acuerdo y estuvimos muy agradecidos porque su voluntad siempre ha estado presente y ha puesto todas sus facilidades que pudo. Esto podía encajar en nuestras limitaciones salariales de la normativa de La Liga sobre el Fair Play. Es un criterio del cash que en otros países funciona, pero aquí no está aceptado. Luego pasamos a una propuesta de contrato de cinco años que también fue aceptado por Messi. Queríamos que esta etapa que hoy se inicia empezara dentro de dos años, pero hemos tenido que adelantar esta etapa post-Messi. Cuando pasamos al contrato de cinco años, con La Liga diciendo que esto podría encajar, tras un análisis técnico de la comisión económica de La Liga, tampoco encajaba del todo. Y todo se acabó desencadenando con esa operación que nos daba un dinero a cambio de hipotecarnos 50 años. Eso no le conviene a la entidad, el Barcelona está por encima de jugadores, entrenadores y del presidente. Por encima de todo"

Las ofertas que Messi además de la de Barcelona

"No quiero generar falsas esperanzas. Lo que es cierto, nos lo han dicho durante las negociaciones, Messi tiene otras propuestas. Y aquí había un tiempo límite, porque La Liga empieza en breve, y porque él necesita un tiempo para no seguir más así y evaluar y ejecutar otras opciones que tiene"

El agradecimiento eterno de Barcelona a Messi

"Leo deja un legado excelente. Ha hecho historia. Ha sido el jugador con más éxitos acumulados. Ha dejado una huella, ha sido la referencia de una etapa esplendorosa, la mejor hasta hoy. Esperemos que la podamos superar porque ahora empieza una nueva era, hay un antes y un después, igual que lo hubo con otros grandes jugadores que pasaron por Barcelona. Leo Messi es una referencia. Ha dejado muchas alegrías, una ilusión colectiva con una cantidad tremenda de éxitos deportivas, y muchas imágenes para la historia. Lo que tenemos con Messi en el club es un agradecimiento eterno".

La voluntad de Messi y el esfuerzo que hizo Barcelona

“Messi se quería quedar en Barcelona y nosotros queríamos que se quedara. El hecho de que se quisiera quedar fue el primer paso que dimos para ver si podíamos encaminar esta situación. Les quiero agradecer a todas las personas que han negociado tanto por parte del club como de Messi durante estos meses. Todos estos aspectos que formaban parte de la negociación tenían que ser compatible con el Fair Play y en un plazo determinado. Hablamos del mejor jugador del mundo y también tiene otras propuestas. Hay que dejar las emociones aparte, analizarlo con el rigor que conllevan los números y nos tenemos que adaptar a esta norma de La Liga española, aunque pensamos que tenía que ser más flexible. Messi se merece todo, es un hombre que ha demostrado su estima por el Barcelona, su voluntad de quedarse. Estoy triste pero también estoy convencido de que hemos hecho lo mejor para los intereses del club”

El Fair Play Financiero hizo imposible la continuidad de Messi en Barcelona

“Para tener este Fair Play, Barcelona tenía que estar a favor de una operación que conllevaba una hipoteca para el club por medio de siglo y parte de sus derechos de televisión. No estoy dispuesto a hipotecar los derechos del Barca por medio siglo. Afortunadamente tenemos una institución que tiene casi 122 años de historia y está por encima de jugadores e, incluso, del mejor jugador del mundo, al que tuvimos el placer de tener mucho tiempo con nosotros y con el que estaremos agradecidos eternamente. Por encima de todos está siempre la entidad del Barcelona”

La herencia, clave para que Messi no siga en Barcelona

“Los balances son mucho peores de lo que nos habían dicho y de lo que nosotros habíamos previsto en base a los números que veíamos oficialmente, y esto ha llevado a que las pérdidas previstas y la deuda sean mucho más elevadas. Esto hace que ante unos contratos deportivos vigentes no tengamos margen salarial. Esto va ligado al Far Play financiero. Se sabe que en La Liga española el criterio del cash no se sigue y por ese motivo no hemos podido encajar el primer contrato que habíamos pactado con Leo Messi”

La primera explicación sobre la salida de Messi de Barcelona

“Estoy para aquí para explicar la situación a la que hemos llegado con las negociaciones de Leo Messi. En primer lugar, voy a decir que hemos recibido una herencia nefasta y esto ha provocado que la masa salarial deportiva en el club represente un 110 por ciento de los ingresos totales del club, por lo que no tenemos margen salarial. Se sabe que las normas que rigen en La Liga pasan por un Far Play financiero”.