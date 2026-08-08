Lionel Messi viaja rumbo a Argentina para despedir los restos de su padre, Jorge Messi, quien murió este sábado 8 de agosto a los 68 años después de atravesar una grave enfermedad.

El capitán de la Selección Argentina se encuentra en vuelo hacia Rosario, su ciudad natal, donde tiene previsto arribar durante la noche de este sábado para acompañar a su familia y despedir a su padre.

Jorge Messi permanecía internado en una clínica rosarina debido a su delicado estado de salud. Su fallecimiento se produjo durante la madrugada y fue confirmado oficialmente por el Sanatorio Centro, institución en la que se encontraba internado.

La noticia encontró a Lionel en Estados Unidos, donde juega para Inter Miami. Tras conocer el fallecimiento, el futbolista emprendió el viaje hacia Argentina para reunirse con sus familiares.

Jorge, una figura clave en la vida de Lionel

Jorge Messi tuvo un papel fundamental durante toda la trayectoria de su hijo. Primero desde su lugar como padre y, posteriormente, como representante, acompañó al futbolista desde sus primeros pasos en Rosario hasta alcanzar la cima del fútbol mundial.

Fue una pieza central cuando la familia tomó la decisión de apostar por el futuro deportivo de Lionel y trasladarse a España, donde el entonces adolescente comenzó su camino en Barcelona.

Con el paso de los años, Jorge asumió además la representación de su hijo y participó en algunas de las negociaciones más importantes de su carrera profesional.

Su estado de salud se había deteriorado durante los últimos meses y fue motivo de preocupación incluso durante el Mundial 2026. Mientras permanecía concentrado con la Selección Argentina, Lionel mantenía contacto frecuente con su familia para conocer su evolución.

Ahora, tras la muerte de su padre, el capitán argentino regresa a Rosario para acompañar a sus seres queridos y darle el último adiós.