Lionel Messi finalizó sus breves vacaciones en Rosario y este martes por la noche emprendió el regreso a Estados Unidos para reincorporarse al plantel del Inter Miami, tras su participación en el Mundial.

Según informaron medios rosarinos, el capitán de la Selección argentina aprovechó los días de descanso para visitar a su padre, Jorge Messi, y también asistió a un partido de Leones, el club que preside su hermano Matías.

Antes de abordar el vuelo, el rosarino fue registrado por cámaras de ESPN mientras llegaba al aeropuerto junto a su familia. En las imágenes se lo observa saludando con una sonrisa a las personas que lo esperaban antes de ingresar a la terminal.

Luego de la final mundialista frente a España, Messi decidió viajar directamente a Rosario sin pasar por Buenos Aires, a diferencia de otros integrantes de la delegación argentina, que regresaron junto al entrenador Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Por el momento, Inter Miami no confirmó cuándo volverá a jugar el capitán argentino. Sin embargo, todo indica que podría reaparecer el próximo 5 de agosto, cuando el equipo estadounidense enfrente a San Luis en el debut de la Leagues Cup.

Antes de ese compromiso, Las Garzas recibirán este sábado a Columbus Crew por una nueva fecha de la MLS. En ese encuentro, Messi podría estar presente en uno de los palcos del Nu Stadium acompañando a sus compañeros y a su familia, aunque no sería de la partida dentro del campo de juego.