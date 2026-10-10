Lionel Messi volverá a jugar este sábado 10 de octubre con Inter Miami, luego de su despedida de la Selección Argentina. El equipo estadounidense recibirá a DC United desde las 20.30, hora argentina, en el Nu Stadium, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS). El partido podrá verse en vivo a través de Apple TV.

El regreso del rosarino genera expectativa entre los hinchas, que el martes pasado lo vieron disputar su último encuentro con la camiseta albiceleste en el estadio Monumental. En aquella despedida, Argentina venció 3 a 0 a Benín y Messi tuvo una actuación destacada, con un gol y dos asistencias. Tras el homenaje, el capitán regresó a Estados Unidos para reincorporarse a su club.

A qué hora juega Messi y dónde verlo en vivo

El encuentro entre Inter Miami y DC United se disputará este sábado a las 20.30 de Argentina, en el Nu Stadium de Miami. La transmisión estará disponible por Apple TV, plataforma que ofrece los partidos de la MLS.

Partido: Inter Miami vs. DC United.

Fecha: sábado 10 de octubre de 2026.

Horario: 20.30 de Argentina.

Estadio: Nu Stadium, Miami.

TV y streaming: Apple TV.

Competencia: temporada regular de la MLS.

Cómo llega Inter Miami al partido

El equipo dirigido por Cristian “Kily” González necesita sumar de a tres para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la Conferencia Este. Según los datos previos al encuentro, Inter Miami ocupa el tercer lugar, con 46 puntos, y acumula cinco partidos consecutivos sin victorias.

Messi llega con 21 goles en la temporada de la MLS y buscará sostener su aporte ofensivo en el tramo decisivo del campeonato. Su presencia aparece como uno de los principales atractivos del encuentro, tanto por su actualidad futbolística como por el impacto que tuvo su reciente despedida de la Selección.

El presente de DC United

El conjunto de Washington también necesita sumar para mantener sus posibilidades de ingresar a los playoffs. Antes del partido, se ubicaba en el undécimo puesto de la Conferencia Este, con 30 puntos, y había conseguido apenas una victoria en sus últimos nueve encuentros. Además, arrastraba cinco partidos sin ganar como visitante.

El antecedente más reciente entre ambos equipos favorece a Inter Miami. En marzo, Las Garzas se impusieron por 2 a 1, con goles de Rodrigo De Paul y Lionel Messi. Ahora, el equipo buscará aprovechar la localía para volver al triunfo y seguir sumando en la recta final de la fase regular.