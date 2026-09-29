Lionel Scaloni volverá a hablar públicamente este martes y uno de los principales temas estará fuera de la cancha: su futuro como entrenador de la Selección argentina.

El técnico brindará una conferencia de prensa a las 14.15, en la previa del amistoso que Argentina disputará este miércoles ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego, el plantel realizará un nuevo entrenamiento en el predio Lionel Messi de Ezeiza.

La continuidad de Scaloni, el tema central

El futuro del entrenador es uno de los interrogantes que rodean a la Selección después del Mundial. Scaloni tiene contrato hasta diciembre y ya reconoció que mantiene conversaciones pendientes con Claudio Tapia, presidente de la AFA.

Días atrás, el entrenador había dejado una definición sobre sus intenciones: “Hay ganas de estar acá pero hay un montón de aspectos que hay que hablar con el presidente”.

En las últimas horas, además, Scaloni mantuvo una charla con Tapia en el predio de Ezeiza. Según trascendió, las conversaciones apuntan a avanzar en la continuidad del entrenador al frente del seleccionado.

Por eso, la conferencia de este martes tendrá especial atención sobre cualquier definición que pueda dar el técnico respecto de su futuro.

Argentina vuelve a jugar después del Mundial

El seleccionado argentino se prepara para disputar una serie de tres amistosos. El primero será ante Bolivia este miércoles 30 de septiembre, desde las 21, en el Kempes.

Después, Argentina enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre en el Monumental y cerrará la serie ante Benín el martes 6, también en el estadio de River.

Los encuentros marcan el regreso de la Selección después de la Copa del Mundo y también forman parte de una etapa de transición, con Scaloni al frente y varios futbolistas que buscan consolidarse en el plantel.

El regreso de Messi también está en agenda

Lionel Messi integra la lista de convocados para estos amistosos. Su presencia tendrá un significado especial en el último partido de la serie, ya que la AFA anunció que el encuentro ante Benín será el último compromiso del capitán con la Selección argentina en el país.

Antes de ese momento, Scaloni deberá afrontar el primer desafío ante Bolivia y, especialmente, responder las preguntas sobre una continuidad que todavía no está formalmente definida.

La conferencia comenzará a las 14.15 de este martes y será una de las primeras oportunidades para conocer directamente qué piensa el entrenador sobre su futuro al frente de la Selección.