La Selección Argentina comenzó el Mundial 2026 con una victoria por 3 a 0 ante Argelia y, tras el encuentro, Lionel Scaloni analizó el rendimiento del equipo y el contexto del debut en una competencia marcada por la exigencia inicial.

Consultado por Lionel Messi, el entrenador fue contundente en su análisis. “Sin palabras, qué voy a decir. Lo que diga yo está de más, es increíble”, expresó Scaloni sobre el capitán argentino.

El técnico agregó: “Lo crucé, le di un beso y le dije que lo quiero mucho. No sabés qué decirle ya. Lo extrañaremos el día que no juegue más. Lo viene haciendo hace 20 años, la gente del fútbol lo quiere ver, no solo los argentinos. Hay que disfrutarlo”.

El análisis del partido

Scaloni señaló que el encuentro fue más complejo de lo que refleja el resultado. “Sabíamos que íbamos a sufrir, es un equipo que juega bien y nos podía complicar. Los chicos hicieron un trabajo enorme”, indicó.

También remarcó el valor del primer partido en el torneo. “Siempre el primer partido es complicado, la cabeza cuenta un montón. Ganar nos da tranquilidad para lo que viene”, sostuvo.

El rendimiento del equipo

El entrenador destacó el esfuerzo colectivo: “Más allá del 3-0 fue muy difícil. El resultado quizás no refleja lo que fue el partido, pero merecimos ganar”. Además, valoró el despliegue de algunos futbolistas: “Lautaro y Thiago hicieron un trabajo enorme, fueron los que más corrieron”.

El presente del plantel

Scaloni también habló del grupo y la rotación: “El grupo está contento, le dimos minutos a algunos chicos. La idea es que todos estén arriba del barco”.

Sobre el desarrollo del juego, explicó: “Si ellos juegan bien, defendemos. El rival juega, no podés tener siempre la pelota. Hay cosas para mejorar”. Con el debut consumado, la Selección Argentina ya se enfoca en su próximo compromiso en el Mundial 2026.