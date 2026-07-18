A pocas horas del último entrenamiento de la Selección Nacional ante la gran final que deberá jugar ante España en Nueva Jersey, Lionel Scaloni dio su última intervención en la Conferencia de Prensa organizada por la FIFA.

Después de las participaciones de Dibu Martínez y Messi ante los periodistas, el entrenador de La Scaloneta analizó los detalles del partido esperado por millones de espectadores en el mundo.

Dio su análisis sobre las condiciones del rival y también de todo el contexto que rodea esta final, el ánimo del plantel, el apoyo de la hinchada y del estado físico de Messi.

Hay una calma magnética en la forma en que Lionel Scaloni habita las conferencias de prensa más determinantes de su vida. No hay estridencias, no hay casetes. A las puertas de una nueva final del mundo, el DT de la Selección Argentina se sentó frente a los micrófonos en suelo norteamericano con la naturalidad de quien charla en el patio de su casa, pero con la profundidad de quien entiende perfectamente el peso de cada una de sus palabras.

Fiel a su estilo, el estratega santafesino no gambeteó el plano sentimental. Al ser consultado por lo que genera este plantel en la gente, Scaloni dejó de lado la pizarra táctica para hablar desde el pecho, visibilizando el mayor logro de su ciclo: la reconstrucción del tejido idílico entre el público y la camiseta celeste y blanca.

“Ves a tu gente de la manera que festeja, que está feliz. Eso te llega. Y eso es imposible que no te toque el corazón. Al final, la Selección Argentina juega por su gente. Hemos recuperado algo muy valioso: que la gente se pare adelante del TV con la camiseta de Argentina y se dé un abrazo entre hinchas de Boca y River. Eso lo vemos, lo sentimos, lo tenemos en cuenta. ¿Cómo no te va a emocionar?”, confesó con los ojos encendidos. “Es bueno sacar las emociones. Es parte de la vida y de lo que es uno. Todavía te hace más humano de lo que sos”.

El ajedrez contra España

El rival definitivo es España, un equipo que llega en racha y bajo la conducción de un viejo conocido del DT argentino: Luis de la Fuente, de quien Scaloni fue alumno en el curso de entrenadores. "Era con uno de los profesores que más hablábamos. Yo era muy inquieto, él tenía la palabra justa y nunca se oponía a las preguntas. Siempre fue un gran tipo y me pone contento su presente", rememoró con gratitud.

Al desmenuzar el partido que se viene, coincidió con una lectura previa de Alexis Mac Allister sobre la identidad de los dos finalistas. Para Scaloni, la esencia de este deporte sigue siendo inalterable: “Al final, al fútbol se juega con la pelota. Yo no era bueno con la pelota, y sufría a los jugadores que jugaban bien. Pasarán 100 años y los jugadores buenos marcarán la diferencia. El físico también cuenta, pero encontrar esa mezcla es difícil. Los dos equipos tenemos una manera de jugar bastante clara y llegaron a la final los dos que merecían estar”.

En ese sentido, el técnico trazó un paralelismo directo entre la Albiceleste y la Furia Roja, destacando la evolución de los europeos tras eliminar a Francia en semis: "Basan todo a través de la pelota. Somos bastante parecidos. España ha ido de menos a más, pero los patrones de juego son a través del balón, y eso está clarísimo".

Además, hizo referencia que le teme a la roja española y lanzó una broma: “Que salga el autobús del hotel ya me preocupa, ja. Es un gran equipo, una gran selección. Está haciendo una etapa muy buena con Luis. Me preocupa todo de España. No te voy a decir lo que le dije porque estábamos en una situación surrealista, pero esto tiene el fútbol que estamos viviendo. Fui porque iba a ir él, por eso fui. Y le dije que venía por él, y otras cosas más que prefiero no sepan. Ya saben que lo aprecio”.

Logística, descanso y la alineación

También, hubo espacio para los contratiempos cotidianos del torneo. El plantel arribó a la concentración a las 11 de la noche del día anterior y los horarios impuestos por la organización trastocaron los planes del búnker argentino.

"Hoy nos obligaron a entrenar en un horario que no queríamos, tuvimos que hacer un entrenamiento extraño, rápido por la conferencia y todo esto. Casi no pudimos probar nada", deslizó con sutil fastidio, priorizando el descanso físico por sobre la carga táctica en las horas previas al choque.

Al ser consultado sobre si repetirá la alineación, Scaloni sembró mantos de cautela debido al desgaste físico de sus soldados: "Mañana será un entrenamiento importante para ver cómo están los jugadores. Pero en principio, están todos bien. Veremos cómo llegan porque hay jugadores que no están al 100 por ciento. En principio, jugamos haciendo nuestro trabajo y pensando en las buenas cosas que tiene el rival". Asimismo, sobre la tendencia actual de saturar a los futbolistas con videos y datos analíticos, advirtió: "Lo importante es pasarle la información justa al jugador porque nunca es bueno demasiada información".

El abrazo con Messi

Cuando le preguntaron sobre su abrazo emotivo con Lionel Messi después del triunfo ante Inglaterra, el entrenador manifestó: “Historia pura es él. Historia, leyenda... Que él pueda decir eso y salga de su boca, pero no hacía él, sino a todos, a mí me llena de orgulloso. El mejor futbolista que ha visto el mundo del fútbol, que piense eso, es algo maravilloso. Haber podido llegar a una final, en el momento que está, a sus 39 años, es algo increíble. Hay que disfrutarlo porque a Maradona lo extrañamos, pero a Leo lo tenemos acá, y tenemos que valorar lo que hace. La leyenda es él y todos los jugadores que nos han llevado a unos años maravillosos que aunque uno tenga la idea que el futbolista argentino lo puede hacer, conseguirlo es muy difícil. Esto era impensado años atrás. Se los dije ayer en una charla: lo que han hecho es increíble, agradecimiento eterno del cuerpo técnico porque no era fácil llegar hasta esta instancia y competir a este nivel tantos años. Es algo maravilloso. Se puede ganar o no, ojalá ganemos, pero el camino ha sido increíble y ha sido un ejemplo para todos. Ojalá pueda servir para nuestro país”.

Un corazón dividido en Mallorca

El partido también se jugará en la intimidad de su hogar. Radicado en Mallorca desde hace años, Scaloni vivirá una final con tintes cinematográficos puertas adentro, dado el origen español de su esposa.

"Mi esposa y mis hijos estarán con Argentina. A pesar de que es española, sabe muy bien lo que llevo adentro y lo que sufro. Y mis hijos también están con Argentina. Tengo familia en Mallorca, que tengan el corazón dividido... Es una situación difícil para ellos. Pase lo que pase, ellos estarán contentos. Nosotros, no", remató con una sonrisa franca, dejando en claro que en su casa no hay margen para las medias tintas si la Copa está en juego.

Argentina asoma a otra cita con la historia. El mérito de ser un equipo "bastante conocido" al que todos le quieren ganar potencia el valor de haber llegado hasta el último día del mes. Con los pies sobre la tierra, la mente en el balón y el corazón latiendo al ritmo de un país unido, la Scaloneta ya vela armas en Estados Unidos. La final espera.

