Lionel Scaloni volvió a sorprender con su faceta deportiva fuera de las canchas. El entrenador de la Selección argentina participó este domingo de una importante carrera de ciclismo en la Patagonia, terminó en el podio de su categoría y consiguió la clasificación al Mundial de Gran Fondo 2027, que se disputará en Francia.

El técnico campeón del mundo en Qatar 2022 fue parte de la 15ª edición del Gran Fondo Siete Lagos, una competencia que une San Martín de los Andes con Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén. Scaloni completó los 110 kilómetros del recorrido en 2 horas, 51 minutos y 54 segundos y obtuvo el tercer puesto en la categoría M45-49, correspondiente a participantes de entre 45 y 49 años.

La definición fue muy ajustada. El entrenador quedó a menos de tres segundos del segundo puesto y a aproximadamente 28 segundos del ganador de su división. Con ese resultado, logró meterse entre los tres mejores de su categoría y obtuvo una plaza para participar del campeonato mundial del próximo año.

La competencia reunió a cerca de 2.500 ciclistas y tuvo una particularidad: por primera vez integró el calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) como prueba clasificatoria para el Mundial de Gran Fondo.

Scaloni estuvo acompañado por integrantes del cuerpo técnico de la Selección

El entrenador argentino no participó solo. Durante la carrera estuvo acompañado por integrantes de su cuerpo técnico, entre ellos Walter Samuel, Pablo Aimar, Roberto Ayala, Martín Tocalli y Luis Martín, quienes también comparten su afición por el ciclismo.

La relación de Scaloni con la bicicleta no es nueva. El director técnico encontró en esta disciplina una actividad para continuar ligado al deporte y mantener la competencia fuera del fútbol profesional.

Tiempo atrás, el propio entrenador había contado cómo nació su pasión por el ciclismo. Durante su estadía en Mallorca, España, conoció al extenista Carlos Moyá, quien lo incentivó a probar esta actividad después de dejar el fútbol profesional.

Desde entonces, la bicicleta se convirtió en una de sus principales actividades deportivas y ya participó en diferentes competencias de larga distancia.

Cuándo y dónde se disputará el Mundial de Ciclismo 2027

La clasificación obtenida en la Patagonia le permitirá a Scaloni participar del Campeonato Mundial UCI Gran Fondo 2027, que se desarrollará del 22 al 24 de agosto en la región de Alta Saboya, Francia.

La competencia internacional reunirá a ciclistas que consiguieron su lugar a través de distintas pruebas clasificatorias del calendario de la Unión Ciclista Internacional.

El programa contempla una contrarreloj individual y una carrera de ruta de 115 kilómetros, con un exigente recorrido de montaña entre las localidades francesas de Thônes y La Clusaz.

De esta manera, Scaloni tendrá la posibilidad de disputar un nuevo campeonato mundial, aunque esta vez lejos del banco de suplentes de la Selección argentina y sobre una bicicleta.