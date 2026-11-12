Lionel Scaloni no pudo contener las lágrimas durante la conferencia en la que se oficializó su continuidad como entrenador de la Selección Argentina hasta el Mundial 2030. El técnico agradeció a Claudio Tapia y a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por el esfuerzo para concretar la renovación, en un momento personal que reconoció como difícil.

El anuncio se realizó este jueves en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, con la presencia del presidente de la AFA, quien confirmó la extensión del vínculo del cuerpo técnico para el período 2027-2030. De esta manera, el entrenador continuará al frente de la Albiceleste y tendrá la posibilidad de dirigir tres Copas del Mundo.

La emoción de Scaloni al hablar de su continuidad

Uno de los momentos más conmovedores de la conferencia ocurrió cuando el entrenador tomó la palabra y agradeció a los dirigentes por haber hecho posible el acuerdo. “Estoy feliz, a pesar de que no son momentos familiares fáciles, esto me llena”, expresó antes de quebrarse por la emoción.

Luego de hacer una pausa, Scaloni retomó su mensaje y dejó en claro que conserva la motivación para continuar en el cargo. “Estamos igual que el primer día, con la misma ilusión y con las mismas ganas de siempre; de lo contrario, es imposible estar acá”, sostuvo.

El técnico también explicó que la decisión fue tomada después de conversar con su cuerpo técnico y con su entorno. Según manifestó, continuar era lo que querían desde un primer momento.

Tapia oficializó la renovación hasta 2030

Antes de darle la palabra al entrenador, Claudio Tapia anunció formalmente la continuidad del cuerpo técnico para el período comprendido entre 2027 y 2030. El presidente de la AFA destacó la importancia de sostener el proyecto deportivo que comenzó en 2018.

Además, señaló que Scaloni tendrá la posibilidad de convertirse en el entrenador argentino con más participaciones mundialistas al frente del seleccionado. La renovación le permitirá proyectar su trabajo hacia el Mundial de 2030.

Un nuevo desafío para la Selección Argentina

Durante su intervención, Scaloni también anticipó que se abre una etapa importante para el equipo nacional, con la posibilidad de darles oportunidades a futbolistas jóvenes que vienen creciendo. El entrenador remarcó que el objetivo será sostener la identidad y la ilusión que acompañaron al seleccionado durante su ciclo.

La continuidad llega después de una etapa marcada por títulos como la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además del subcampeonato en el Mundial 2026. Ahora, el cuerpo técnico tendrá por delante el desafío de preparar a la Selección para las próximas competencias internacionales.