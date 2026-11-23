Lionel Scaloni volvió a participar de una competencia de ciclismo y consiguió un destacado resultado en el Gran Fondo de los Siete Lagos, disputado en la Patagonia. El entrenador de la Selección argentina completó los 110 kilómetros del recorrido y terminó tercero en la categoría M45-49, resultado que además le permitió clasificarse al Mundial de Gran Fondo 2027.

La prueba unió San Martín de los Andes con Villa La Angostura y el técnico registró un tiempo de 2 horas, 51 minutos y 54 segundos. Su actuación se definió en una diferencia ajustada: quedó a tres segundos del segundo puesto y a 28 del ganador.

El cuerpo técnico acompañó al entrenador

Scaloni no estuvo solo durante la competencia, ya que también participaron integrantes del cuerpo técnico de la Selección argentina. Entre quienes lo acompañaron estuvieron Walter Samuel, Pablo Aimar, Roberto Ayala, Martín Tocalli y Luis Martín.

La carrera reunió a cerca de 2.500 participantes y tuvo una particularidad: por primera vez formó parte del calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) como prueba clasificatoria para el Campeonato Mundial de Gran Fondo.

Su vínculo con el ciclismo

El entrenador había contado anteriormente cómo nació su interés por la bicicleta, una actividad que incorporó después de dejar la competencia profesional como futbolista. Durante su estadía en Mallorca conoció al extenista español Carlos Moyá, quien le recomendó probar el ciclismo por tratarse de un deporte de menor impacto.

“Al final competís contra vos mismo, que está bueno también”, había explicado Scaloni al referirse a su relación con esta disciplina. La participación en el Gran Fondo de los Siete Lagos volvió a mostrar su faceta como ciclista, esta vez con un podio y una clasificación mundialista.

Cuándo será el Mundial de Gran Fondo 2027

El Campeonato Mundial de Gran Fondo 2027 se disputará entre el 22 y el 24 de agosto en Francia, con sede en Thônes y La Clusaz, en la región de Alta Saboya. El programa contempla una contrarreloj individual de 12,7 kilómetros el 22 de agosto y las pruebas de Gran Fondo, de 115 kilómetros, y Medio Fondo, de 80 kilómetros, el día 24.