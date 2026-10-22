Lionel Scaloni habría llegado a un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para continuar como entrenador de la Selección argentina después de diciembre de 2026. La renovación contempla un contrato inicial de dos años, hasta la Copa América 2028, con una opción de extensión que podría llevarlo hasta el Mundial 2030.

La información fue difundida por distintos medios deportivos, luego de que las negociaciones entre el técnico y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, avanzaran durante las últimas semanas. Sin embargo, hasta este jueves 22 de octubre, el nuevo vínculo todavía no había sido oficializado mediante la firma correspondiente.

El acuerdo permitiría sostener el proyecto deportivo que comenzó en 2018 y que llevó al seleccionado a conquistar la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Cómo sería el contrato de Scaloni

La propuesta contempla un esquema conocido como “2+2”. En una primera etapa, el entrenador extendería su vínculo por dos años, hasta 2028. Luego, podría activarse una opción para prolongarlo por otros dos años, con la mira puesta en la Copa del Mundo de 2030.

Estos son los principales puntos del acuerdo que trascendieron:

Duración inicial hasta la Copa América 2028.

Extensión prevista por otros dos años, con vistas al Mundial 2030.

Objetivo deportivo mantener la continuidad del proyecto y avanzar en el recambio generacional.

Firma pendiente la AFA aún debe formalizar públicamente la renovación.

La continuidad también le permitiría a Scaloni dirigir a la Argentina en un tercer Mundial, después de Qatar 2022 y la Copa del Mundo de 2026.

La incógnita sobre Walter Samuel

Uno de los puntos que todavía genera dudas es el futuro de Walter Samuel, ayudante de campo de Scaloni. El exdefensor analiza sus próximos pasos profesionales y su posible salida representaría un cambio importante en el cuerpo técnico.

El entrenador expresó públicamente su deseo de que continúe, aunque también reconoció que respetará cualquier decisión que tome. La intención de la AFA es mantener la estructura de trabajo que acompañó al seleccionado durante sus principales conquistas.

Cuándo podrían anunciar la renovación

Según las versiones periodísticas, el anuncio oficial podría realizarse en los próximos días o durante la fecha FIFA de noviembre, cuando la Selección argentina disputará dos amistosos.

El viernes 13 de noviembre, el equipo se enfrentará a Uruguay en La Bombonera, mientras que el martes 17 jugará ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Si se concreta la renovación, Scaloni continuará al frente de la Albiceleste en una nueva etapa, con el desafío de sostener la competitividad del equipo y preparar la próxima generación de futbolistas.