El futuro de Lisandro Martínez en Manchester United sumó un nuevo capítulo de incertidumbre. En medio de la polémica por sus declaraciones contra la dirigencia del club inglés, el Barcelona apareció como uno de los posibles destinos del defensor argentino para el próximo mercado de pases europeo.

Según informaciones difundidas por medios deportivos, entre ellos Sky Sports, el conjunto catalán sigue de cerca la situación contractual del campeón del mundo y analiza la posibilidad de incorporarlo para reforzar su defensa. Por el momento, no trascendieron ofertas formales ni negociaciones avanzadas.

El interés del Barcelona surge en un momento delicado para el futbolista de 28 años, cuya continuidad en Inglaterra quedó bajo la lupa después de sus críticas a la conducción deportiva del Manchester United.

Las declaraciones que desataron la polémica

El conflicto se intensificó después de la derrota por 2 a 0 ante el Atlético de Madrid por la Champions League. Tras ese encuentro, Martínez cuestionó la planificación del plantel y reclamó mayores incorporaciones para competir al máximo nivel.

“Esperábamos más desde arriba, que traigan más jugadores para competir”, expresó el defensor, al comparar la conformación del equipo inglés con la de otros clubes europeos.

Sus palabras generaron repercusiones en el entorno del Manchester United. Posteriormente, el argentino mantuvo una reunión con el entrenador Michael Carrick y representantes de la institución, y pidió disculpas públicamente por la forma y el momento en que realizó sus declaraciones.

Aun así, la situación deportiva del defensor continuó generando interrogantes. En el partido frente al Leeds United fue reemplazado en el entretiempo, una decisión que alimentó las especulaciones sobre su lugar en el equipo.

El contrato que puede definir su futuro

Uno de los factores centrales para una eventual transferencia es la duración de su vínculo. El contrato de Martínez con el Manchester United vence el 30 de junio de 2027, pero el club inglés cuenta con una opción unilateral para extenderlo por una temporada más.

Esta cláusula podría complicar los planes del Barcelona, que buscaría aprovechar el vencimiento del contrato para negociar su llegada sin pagar un traspaso.

El equipo catalán necesita alternativas para reforzar la zaga central y el perfil zurdo del argentino aparece como una opción atractiva. Sin embargo, cualquier movimiento dependerá de la postura del Manchester United y de la evolución de la situación contractual del jugador.

Los números de Lisandro Martínez en Inglaterra

Desde su llegada procedente del Ajax en 2022, Martínez disputó 118 partidos oficiales con el Manchester United, convirtió cuatro goles y dio tres asistencias, según los registros citados por Transfermarkt.

Durante su etapa en Inglaterra conquistó la Copa de la Liga en 2023 y la FA Cup en 2024. Además, se consolidó como una pieza importante de la Selección argentina.

Mientras el mercado europeo comienza a seguir de cerca su situación, todavía no hay confirmaciones sobre una posible salida. El desenlace dependerá de las decisiones del club inglés y de las oportunidades que aparezcan en la próxima ventana de transferencias.