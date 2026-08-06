Lisandro Martínez se pronunció en contra de la extranjerización de tierras y lanzó un fuerte mensaje en redes sociales, luego de que el Gobierno decidiera retirar ese capítulo del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que debía debatirse este jueves en el Senado.

El mensaje de Lisandro Martínez sobre la ley de extranjerización de tierras. (Foto: Captura lisandromartinez/IG)

El defensor de la Selección argentina, campeón del mundo en Qatar 2022 y reciente finalista ante España en la última edición del torneo, compartió un video con imágenes de distintos paisajes del país y acompañó la publicación con una contundente frase: “¡Las tierras argentinas no se venden!”.

El mensaje del futbolista generó una respuesta positiva entre sus seguidores y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales. La publicación se produjo en medio del fuerte rechazo que generó la iniciativa y de la marcha convocada para este jueves contra la propuesta.

Martínez suele utilizar sus redes sociales para expresar su posición sobre distintas causas que considera importantes y, en esta oportunidad, decidió involucrarse en la discusión sobre el futuro de las tierras rurales argentinas.

Qué planteaba la reforma

El capítulo que finalmente fue retirado del proyecto de ley contemplaba modificaciones a la actual Ley de Tierras Rurales.

Entre los cambios propuestos estaba la posibilidad de elevar al 25% el límite de tierras rurales que pueden quedar en manos de extranjeros. La iniciativa también planteaba eliminar algunas de las medidas de protección actualmente vigentes.

Entre ellas se encontraba el límite de 1.000 hectáreas para un mismo propietario en la zona núcleo, además de restricciones vinculadas con la posibilidad de apropiarse de cursos de agua o zonas de frontera.

La iniciativa generó rechazo entre distintos sectores políticos y sociales, una situación que terminó complicando los planes del oficialismo para avanzar con el proyecto en el Senado.

Gobernadores y senadores se pronunciaron

El escenario se volvió más complejo para el Gobierno luego de que varios gobernadores y senadores dialoguistas manifestaran públicamente sus reparos.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, expresó su rechazo y señaló que las senadoras nacionales tucumanas Ávila y Sandra Mendoza se oponían a la aprobación de la ley.

También se pronunció el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien mediante un video enviado a la Legislatura provincial anunció un proyecto para que las tierras de esa provincia “sean para argentinos”.

“No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional”, afirmó Figueroa.

El Gobierno prepara una ley aparte

Aunque el capítulo fue retirado del proyecto que debía tratarse este jueves, el Gobierno no abandonó la iniciativa.

Según trascendió, el Ejecutivo tiene previsto presentar el capítulo referido a las tierras como un proyecto de ley independiente y postergar su discusión para una fecha todavía no definida.

La estrategia del oficialismo apunta a ganar tiempo para construir acuerdos políticos. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, buscaría alcanzar un consenso con el denominado “grupo de los 44”, integrado por senadores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y distintas fuerzas provinciales.

Mientras el Gobierno prepara una nueva estrategia legislativa, el mensaje de Lisandro Martínez se sumó a las voces públicas que cuestionaron la propuesta y volvió a instalar el debate sobre la propiedad extranjera de las tierras argentinas.