El defensor de la Selección Argentina, Lisandro Martínez, volvió a utilizar sus redes sociales para pronunciarse sobre un tema de actualidad nacional. Esta vez, el campeón del mundo expresó su rechazo a la reforma de la Ley de Tierras que impulsa el Gobierno y dejó un mensaje contundente: "¡Las tierras argentinas no se venden!".

La publicación apareció en la previa de la sesión prevista para este jueves en el Senado, donde se debatirá el proyecto, y también antes de la movilización convocada frente al Congreso para rechazar los cambios propuestos en la normativa.

Un mensaje directo contra la reforma

El futbolista compartió la frase acompañada por emojis de enojo y signos de exclamación, dejando en claro su postura sobre la discusión legislativa.

No es la primera vez que Martínez utiliza sus redes para opinar sobre asuntos de interés público, aunque en esta oportunidad el mensaje tuvo una rápida repercusión por coincidir con uno de los debates políticos más importantes de la semana.

También difundió la convocatoria

Además de su publicación, el jugador replicó contenido relacionado con la protesta convocada para este jueves frente al Congreso.

Entre los materiales que compartió figura un video de Amnistía Internacional, organización que difundió el llamado a la movilización y sostuvo que "defender la tierra es defender los derechos humanos".

El contenido cuestiona la posibilidad de modificar los límites vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, uno de los puntos centrales del proyecto que analiza el Senado.

El debate por la Ley de Tierras

La reforma impulsada por el oficialismo generó fuertes diferencias políticas y sociales. El texto proponía modificar el régimen vigente sobre la propiedad de tierras rurales, aunque el Gobierno decidió retirar el capítulo más cuestionado para intentar garantizar la sesión y reunir los votos necesarios.

Mientras continúan las negociaciones parlamentarias, el mensaje de Lisandro Martínez se sumó a las voces públicas que expresaron su rechazo a la iniciativa y volvió a instalar el debate en las redes sociales.