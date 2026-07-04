La Selección argentina consiguió una sufrida clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 luego de derrotar a Cabo Verde en un partido cargado de emociones. Tras el encuentro, Lisandro Martínez analizó el rendimiento del equipo y destacó la fortaleza anímica que mostró la Scaloneta para quedarse con la victoria. "Hay que sufrir y ponernos a prueba", expuso.

El defensor valoró la actitud del plantel para sobreponerse a las dificultades que presentó el encuentro y remarcó el mérito de haber luchado hasta el último minuto. “La resiliencia del equipo, nunca abandonar. Luchamos hasta el final. Estos partidos son así, no hay que confiarse. Es para felicitarlos. Dos equipos que lo dejaron todo. Creo que fuimos justos vencedores, muy orgulloso de este equipo".

Además de su aporte defensivo, Lisandro fue protagonista del partido con una actuación sólida en el fondo y reconoció cuál es su principal preocupación dentro del campo de juego. "Yo solamente me preocupo por que no me hagan goles; me desconcentro por eso. Pero ya está, ganamos, estoy muy feliz".

El zaguero también hizo hincapié en el rendimiento colectivo de la Selección y en la fortaleza que caracteriza al grupo que conduce Lionel Scaloni. "Hicimos un excelente partido, pero este equipo nunca se da por vencido. Hay una energía hermosa en este grupo y eso se ve en los detalles".

Por último, Martínez aseguró que el equipo está preparado para afrontar cualquier escenario durante la fase eliminatoria del Mundial y consideró que este tipo de encuentros fortalecen al plantel. "Estamos preparados para todo. Está bueno que pase esto: hay que sufrir y ponernos a prueba".

Con la clasificación asegurada, Argentina ya piensa en el próximo compromiso frente a Egipto por los octavos de final. Las palabras de Lisandro Martínez reflejan el espíritu competitivo de un plantel que volvió a demostrar que sabe responder en los momentos más exigentes y que mantiene intacto el sueño de defender el título conseguido en Qatar 2022.