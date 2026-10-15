El futuro de Lisandro Martínez en el Manchester United quedó envuelto en incertidumbre luego de sus fuertes críticas a la dirigencia del club inglés. El defensor argentino cuestionó la falta de refuerzos después de la derrota por 2 a 0 ante el Atlético de Madrid por la Champions League y la institución analiza aplicarle una sanción económica.

El conflicto se desató tras el partido disputado en Madrid, cuando el campeón del mundo expresó su malestar por el rendimiento del equipo y apuntó contra el director deportivo, Jason Wilcox. Martínez sostuvo que el plantel necesitaba más incorporaciones para competir al máximo nivel y aseguró que esperaba más de los responsables de la planificación deportiva.

Sus declaraciones generaron repercusiones en Inglaterra y abrieron interrogantes sobre su relación con la dirigencia y su continuidad en Old Trafford.

El descargo de Lisandro Martínez

Ante la polémica, el futbolista publicó un mensaje en sus redes sociales para explicar el contexto de sus palabras. Reconoció que había hablado desde el enojo y la frustración por no haber conseguido el resultado esperado y asumió que los jugadores también deben hacerse responsables de la situación deportiva.

Sin embargo, la aclaración no habría alcanzado para cerrar el conflicto. De acuerdo con la información, integrantes de la conducción del Manchester United quedaron molestos por sus declaraciones y se esperaba una respuesta disciplinaria.

Además, las críticas recibidas desde distintos sectores del fútbol inglés profundizaron el debate. Wayne Rooney, una de las leyendas del club, cuestionó que Martínez expusiera públicamente sus diferencias con la conducción y consideró que sus palabras podían perjudicar al equipo.

Un contrato que entra en su etapa decisiva

La controversia también puso el foco en el futuro contractual del defensor de 28 años. Su vínculo con el Manchester United se extiende hasta 2027 y el club cuenta con una opción para prolongarlo por una temporada más.

Según la información, el jugador no tendría intención de renovar su estadía en Inglaterra y la posibilidad de continuar en el equipo quedó en duda. En caso de una eventual salida, el fútbol español aparecería como un destino de interés para el argentino.

Por ahora, resta conocer el alcance de una posible sanción y qué decisión tomará el entrenador Michael Carrick de cara al próximo compromiso frente al Leeds United, previsto para el domingo.

La situación deportiva y contractual de Martínez dependerá de cómo evolucione el conflicto con la dirigencia en los próximos días.