El sanjuanino Lisandro Sisterna y Kevin Benavides protagonizaron un impactante accidente este miércoles mientras disputaban la segunda etapa de la cuarta fecha del Campeonato Mundial de Rally en Marruecos. La Toyota Hilux T1+ en la que competían sufrió un fuerte vuelco, aunque ambos integrantes de la dupla argentina se encuentran fuera de peligro.

El incidente ocurrió en las cercanías de Zagora, en un sector caracterizado por las altas velocidades. Benavides conducía la camioneta, mientras que Sisterna se desempeñaba como copiloto.

Según se observa en las imágenes del accidente, el vehículo tomó velocidad para superar un obstáculo, pero al caer perdió estabilidad y comenzó a dar varios tumbos. Como consecuencia, la Toyota terminó con importantes daños, principalmente en la parte delantera y en la zona de la rueda izquierda.

El fuerte accidente de Sisterna y Benavides

El vuelco se produjo cuando la dupla argentina venía realizando una destacada actuación en la competencia. De acuerdo con la organización, en el kilómetro 15 de la etapa se encontraban entre los mejores registros y aventajaban por ocho segundos al español Carlos Sainz.

A pesar de la violencia del accidente y del estado en el que quedó la camioneta, tanto Sisterna como Benavides confirmaron posteriormente que estaban bien y fuera de peligro.

El episodio obligó a interrumpir su participación en la etapa y dejó una de las imágenes más impactantes de la jornada en Marruecos.