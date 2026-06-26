Chilean Cobalt Corp. logró la primera producción de concentrado de carbonato de tierras raras en el marco de las pruebas de su planta piloto en el proyecto NeoRe, ubicado en la región del Biobío, al sur de Chile. El hito representa un avance clave en el desarrollo de una cadena de suministro occidental para estos minerales críticos.

La compañía estadounidense (OTCQB: COBA) anunció este viernes 26 de junio los resultados de las actividades de puesta en marcha de la planta piloto. La producción del primer concentrado de carbonato de tierras raras valida el proceso metalúrgico del proyecto y permite avanzar en las capacidades de procesamiento downstream dentro de Chile.

El proyecto es operado por NeoRe SpA y se enfoca en el desarrollo de una plataforma integrada para tierras raras, con énfasis en elementos pesados críticos como itrio, disprosio y terbio. En paralelo, la compañía avanza en una planta piloto de separación de tierras raras en la misma región, diseñada para procesar el concentrado que ya se produce.

El programa de exploración continúa activo. En lo que va del año, la perforación superó los 1.800 metros a través de dos programas paralelos. Se esperan los primeros resultados de la planta piloto de separación hacia finales de 2026.

La compañía mantiene conversaciones con potenciales socios estratégicos en Estados Unidos para futuras oportunidades de procesamiento y comercialización, con el objetivo de establecer una cadena de suministro segura y diversificada para los mercados de EE.UU. y sus aliados.

La meta de Chilean Cobalt es alcanzar la primera producción en 2027, sujeta al cumplimiento de los hitos técnicos, ambientales y financieros.