La Selección argentina inicia formalmente una nueva etapa marcada por la renovación del plantel. El director técnico Lionel Scaloni presentó la nómina de 28 futbolistas convocados para afrontar los compromisos amistosos de la fecha FIFA de noviembre ante Uruguay y Costa Rica, en lo que representa la primera citación oficial tras el retiro del histórico capitán y referente del ciclo, Lionel Messi.

El combinado nacional disputará el primer ensayo el 13 de noviembre en La Bombonera, mientras que el 17 se medirá ante el conjunto costarricense en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. En ambos duelos, el cuerpo técnico buscará consolidar la columna vertebral del equipo e integrar a la nueva camada de futbolistas que se abre paso en el plano internacional.

La lista arrojó novedades significativas en todas las líneas. En la nómina sobresale el regreso del arquero Emiliano "Dibu" Martínez, quien vuelve al grupo tras superar una severa lesión en el rostro que lo mantuvo marginado de las canchas durante varias semanas. Asimismo, destaca la citación del defensor Mariano Troilo —actualmente en el Parma de Italia, tras su paso por Belgrano— y el debut absoluto en convocatorias mayores para Aaron Anselmino.

En el apartado de las ausencias, el armado de Scaloni prescindió de nombres de peso dentro del proceso. Entre las bajas confirmadas no figuran piezas clave de la defensa y el ataque como Cristian "Cuti" Romero y Lautaro Martínez, a las que se suma la inasistencia de Rodrigo De Paul, confirmando una profunda rotación en la estructura titular para esta doble fecha.

Lista de convocados

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Gerónimo Rulli (Manchester City), Juan Musso (Atletico De Madrid), Santiago Beltrán (River Plate)

Defensa: Gonzalo Montiel (River Plate), Agustín Giay (Palmeiras), Aaron Anselmino (Chelsea), Mariano Troilo (Parma), Leonardo Balerdi (Roma), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Román Vega (Zenit).

Mediocampo: Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Máximo Perrone (Como 1907), Exequiel Palacios (Ipsich Town), Valentín Barco (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Manchester City), Nicolás Paz (Como 1907),

Delantero: Matías Soulé (Roma), Franco Mastantuono (Fiorentina), Giuliano Simeone (Atlético De Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica), Thiago Almada (River Plate), Juan José López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético De Madrid).