¿Listo? Dana White dio novedades sobre el regreso de Conor McGregor a UFC

Dana White, el Presidente de UFC, ha instado a la paciencia cuando se trata del regreso de Conor McGregor al octágono. El mandatario proporcionó una actualización sobre el estado de "The Notorious" con la USADA después que el luchador anunciara su intención de volver a someterse a las pruebas antidopaje y expresara su deseo de regresar a la competición. El irlandés no ha peleado desde que se fracturó la pierna en su derrota ante Dustin Poirier en UFC 264 en julio de 2021.

White aclaró que McGregor aún no ha vuelto a ser examinado, pero que el proceso debería reanudarse pronto. En una conferencia de prensa posterior a la pelea de UFC Vegas 80, respondió a la pregunta sobre si Conor estaba en el grupo de pruebas de la USADA, diciendo: "No, él no está oficialmente en el grupo de pruebas de la USADA. Presentó la documentación, probablemente la entregará el próximo lunes".

Publicidad

En su momento, Dana reconoció: "Una vez más, no me presionen, pero la documentación se entregará la próxima semana en algún momento". Claro, la vuelta de Conor McGregor a la jaula más importante del mundo es una incóngita, a pesar de tener todo "listo" para enfrentarse a Michael Chandler a continuación. Eso, luego de la temporada 31 de The Ultimate Fighter, en donde ambos fueron entrenadores.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

¿Qué viene para Conor McGregor?

Durante los dos años en los que McGregor ha estado fuera, varios luchadores han expresado su interés en enfrentarlo en su regreso al octágono, siendo Michael Chandler uno de los nombres más destacados. A pesar que los dos recientemente fueron entrenadores opuestos en The Ultimate Fighter 31 y se promocionó una posible pelea entre ellos, aún no se ha oficializado dicho enfrentamiento.

También surge la pregunta sobre cuándo será elegible para competir nuevamente, ya que debe someterse a seis meses de pruebas antidopaje antes de poder pelear. Si reanuda las pruebas en octubre, su regreso podría tener lugar en abril, lo que coincide con el posible evento UFC 300. Sin embargo, White desestimó la idea de hacerlo encabezar esa cartelera, afirmando que "literalmente no tengo nada planeado para Conor McGregor en este momento". Añadió que están esperando ver cómo se desarrollan las cosas antes de decidir su próximo paso.