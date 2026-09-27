La 15ª edición de la conferencia internacional "Litio en Sudamérica" se realizará los días 7 y 8 de octubre en Jujuy, organizada por Panorama Minero. El evento reunirá a los gobernadores de la Mesa del Litio (Jujuy, Salta y Catamarca), autoridades nacionales de la Secretaría de Minería, ejecutivos de las principales compañías del sector y referentes internacionales.

La cumbre llega en un momento de transformación para la industria: Argentina cerró 2025 con exportaciones de litio por US$905 millones y siete proyectos en fase productiva, y ahora entra en una etapa orientada a la madurez operativa, el desempeño competitivo y la capacidad de ejecución.

La primera jornada abrirá con un panel de las cámaras mineras de Jujuy, Salta y Catamarca, que analizarán las condiciones para la próxima etapa: continuidad de la exploración, desempeño de las operaciones, desarrollo de proveedores, infraestructura, talento y permisos.

Luego, los gobernadores Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta) participarán del acto inaugural junto a la secretaria ejecutiva de la Mesa del Litio, Fernanda Ávila, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, y el presidente de la CAEM, Roberto Cacciola. El panel abordará la relación entre Nación y provincias, la infraestructura compartida, los proveedores y el empleo local.

Financiamiento y regulación

En el plano financiero, se evaluará el alcance del Decreto 482/2026, que actualizó la reglamentación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley 24.196). La presentación estará a cargo de María Eugenia Bais, directora nacional de Inversiones Mineras.

También se analizarán los modelos de financiamiento internacional, con el ejemplo del paquete de US$1.175 millones otorgado por el BID Invest y la IFC para el proyecto Rincón de Rio Tinto en Salta. Participarán Felipe Fuentes (MIGA – Banco Mundial), Xavier Lhote (Agencia Francesa para el Desarrollo) e Ilse Cougé (Unión Europea).

La disputa geopolítica

El componente estratégico estará marcado por el acuerdo de comercio e inversiones firmado entre Argentina y Estados Unidos para materiales críticos, que se analizará en un panel con Fernando Ciácera (Secretaría de Minería), Shunko Rojas (U.S. Chamber of Commerce) y Gabriela Aguilar (Argentina–Texas Chamber of Commerce).

En contraste, se abordará el rol de China en la cadena de baterías LFP, con una presentación de Yang Jianyu, vicepresidente de CNGR Sudamérica, y un panel sobre el posicionamiento de Asia y el litio latinoamericano a cargo de Andrew Leyland y José Hofer, de SC Insights.

El cierre de la primera jornada estará a cargo de Joe Lowry, fundador de Global Lithium LLC y autor de "Lithium Confidential", quien analizará el mercado actual y las perspectivas para Sudamérica en la próxima década.

Tecnología y ciencia

La segunda jornada pondrá el foco en la tecnología post-salar y la extracción directa (EDL). Investigadores del CONICET y de centros académicos debatirán sobre la reinyección de salmueras, la eficiencia hídrica y el consumo de reactivos en los procesos industriales.

Para cerrar, especialistas de Argentina, Chile y Brasil compararán las políticas públicas de la región frente a la presión internacional por minerales críticos, y la Mesa del Litio realizará una reunión de trabajo institucional para unificar la planificación del desarrollo regional.

Por qué importa en San Juan

Si bien San Juan no es una provincia productora de litio, el evento tiene relevancia para su sector minero. Los debates sobre financiamiento internacional, el RIGI, el Decreto 482/2026 y la geopolítica de los minerales críticos atraviesan a toda la industria minera argentina. Además, la cumbre servirá como termómetro de lo que el Gobierno nacional y las provincias proyectan para el sector de cara a 2027.