Lizy Tagliani brindó detalles sobre el estado de la causa judicial que inició contra la periodista Viviana Canosa y el panelista Lucas Bertero, a quienes denunció tras las acusaciones públicas que realizaron en su contra el año pasado.

En una entrevista con Bondi Live, la conductora explicó que la primera etapa del proceso ya concluyó y confirmó que el conflicto continuará en la Justicia por la vía civil.

"Bertero ha pedido disculpas y Canosa pagó la multa", señaló Tagliani al ser consultada sobre el avance de la causa.

Además, adelantó que su equipo de abogados analiza impulsar una nueva querella por el presunto delito de falsa denuncia, aunque aclaró que esa posibilidad todavía se encuentra en evaluación.

El conflicto judicial comenzó luego de que Viviana Canosa realizara una serie de declaraciones públicas en las que involucró a Lizy Tagliani y a otras figuras del espectáculo, como Marley, Florencia Peña y Damián Betular, con acusaciones relacionadas con la trata de personas.

Tras esas manifestaciones, la conductora decidió acudir a la Justicia para resguardar su imagen pública y el proceso de adopción de su hijo.

Más allá del plano judicial, Tagliani también habló sobre sus próximos desafíos laborales y adelantó que ya proyecta nuevos trabajos para los próximos meses.

Según contó, en septiembre regresará al teatro y actualmente evalúa dos propuestas para televisión, además de una oferta vinculada al mundo del streaming.

Respecto a la posibilidad de volver a la radio, luego de su reciente desvinculación, sostuvo que prefiere ser prudente para no asumir más compromisos de los que puede afrontar y destacó que este tiempo le permitió disfrutar más de la crianza de su hijo.

Fiel a su estilo, cerró el tema con una broma sobre una eventual incorporación a una plataforma digital: "Sí, me encantaría. ¿Pagan bien? Porque si pagan poco, no. Necesito cobrar mucho; si no, me voy a cortar el pelo".