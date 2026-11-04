Lizy Tagliani expuso a un famoso y reveló que es uno de los mejores besando

Lizy Tagliani y Grego Rossello protagonizaron un picante momento en el programa MasterChef Celebrity emitido por Telefe, cuando la humorista mandó al frente a su compañero por un beso que habría ocurrido durante una noche de fiesta en la que se reunieron varios participantes del reality show. La inesperada revelación sorprendió por completo a todos los presentes en el estudio y hasta la propia conductora Wanda Nara intervino rápidamente para intentar descubrir qué era lo que realmente había pasado entre los famosos involucrados en el divertido cruce televisivo.

En la previa de una nueva gala de eliminación de la competencia gastronómica, Lizy decidió ponerle un poco de humor y picante al estudio y lanzó una frase que dejó completamente descolocado al influencer en medio del programa: "Parece que besa bien". Muy sorprendido por la inesperada insinuación y perfectamente consciente de las enormes repercusiones mediáticas que esa frase podía llegar a generar, Grego reaccionó al instante y lanzó: "Me van a meter en un quilombo".

Lejos de quedarse afuera de este jugoso intercambio entre los participantes, la conductora Wanda Nara quiso saber con desesperación si el rumor tenía algo de cierto y fue directamente al hueso con su consulta: "¿Me confirmás que Grego besó?", preguntó la animadora frente a las cámaras, mientras en el estudio crecía de manera notable la curiosidad por conocer quién habría sido la verdadera protagonista de aquel supuesto encuentro nocturno.

"Me llegó el rumor, enigmático", insistió la humorista Lizy Tagliani durante la emisión, alimentando todavía más el misterio sobre lo que supuestamente habría sucedido aquella noche de fiesta entre los famosos. Sin embargo, el influencer Rossello decidió defenderse de las acusaciones con una respuesta muy cargada de ironía frente a todos: "Creo que está celosa, si no, no se entiende por qué me difama tanto".

La persona a la que la humorista hacía referencia todo el tiempo era en realidad Julieta Poggio, quien semanas atrás rompió el silencio ante la prensa y confirmó que efectivamente se habían dado un pico, aunque aclaró que eso ocurrió hace dos años atrás y no durante la reciente reunión del reality. Luego de que comenzaran a circular fuertes rumores sobre un supuesto acercamiento entre Julieta Poggio y Grego Rossello en una fiesta de los participantes de MasterChef Celebrity por Telefe, la influencer decidió salir a hablar para aclarar qué fue lo que pasó.

En un diálogo exclusivo con el ciclo SQP emitido por la pantalla de América TV, la ex participante de Gran Hermano reconoció públicamente que existió un acercamiento con el influencer, aunque desmintió categóricamente que eso haya sucedido de manera reciente. "Con Grego fue un piquito de amigos. Fue hace un montón, no es de ahora, hace como dos años", aseguró la joven, y dejó muy en claro que entre ambos mantienen una excelente relación afectiva: "Posta, lo quiero mucho".

Por su parte, el mediático Grego Rossello también confirmó que existió aquel recordado beso en el pasado, pero se encargó de negar con firmeza que hubiera ocurrido durante la reciente fiesta del programa de cocina. "Es cierto que pasó en un boliche, pero hace como cuatro años, me di un beso con Juli, pero no fue ahora", explicó el famoso influencer, intentando de esta manera ponerle un punto final definitivo a todas las especulaciones generadas en la televisión.