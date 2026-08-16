Lizy Tagliani reveló qué le respondió a su hijo cuando le preguntó si era varón

Durante su participación en el programa PH Podemos hablar, Lizy Tagliani compartió los detalles de una conversación fundamental que mantuvo con su hijo Tati. La conductora, quien transita una etapa de plenitud familiar junto a su pareja Sebastián Nebot, recordó una pregunta directa que le hizo el niño durante su convivencia cotidiana.

Según relató la humorista, en una ocasión el pequeño le manifestó "Mamá, sos un varón". Ante la intervención de Nebot, quien intentó corregirlo diciendo "No mamá no es un…", ella prefirió tomar las riendas de la situación y le pidió "shhh, esto es para mí".

Consultada sobre si esperaba esta consulta, la invitada admitió que no suele prepararse de antemano para este tipo de escenarios. La explicación se dio de forma natural cuando ambos se sentaron en un sillón y ella le respondió "Bueno, no estás equivocado". En ese contexto de intimidad y aprendizaje, Lizy profundizó sobre su origen al explicarle que "En cierta manera, mamá es un varón. Mamá, cuando nació, era un nene, como vos".

Para facilitar la comprensión del niño, Tagliani recurrió a una metáfora sobre el crecimiento y la búsqueda de la felicidad. "Le dije que era como una mariposa, que quería tener sus cosas, su familia, pero no como un niño, sino como una niña. Por ese sueño ahora vos estás acá", detalló sobre el diálogo mantenido.

Además, la conductora aseguró que en el hogar mantienen una transparencia total sobre la realidad familiar y los orígenes del menor, al afirmar que "Él sabe todo, lo de la adopción, sabe todo". De esta manera, la actriz describió cómo su propia identidad y sus sueños permitieron finalmente la conformación de su actual familia.