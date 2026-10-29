Lizy Tagliani reveló quién es la famosa a la que no se bancan en MasterChef

Lizy Tagliani expuso detalles íntimos del grupo de WhatsApp que integran los famosos de MasterChef Celebrity frente a Wanda Nara. La mediática contó que la Negra Vernaci abandonó el chat tras enojarse por la filtración de su número telefónico y reveló que Hernán de Mala Fama también se fue porque sus mensajes quedaban sin respuesta.

Ante la consulta sobre el vínculo con sus compañeros, Lizy Tagliani confesó que ahora todos reaccionan con emojis para evitar malos entendidos y agregó: “Ahora le ponemos me gusta a todo. Dice: ‘Hola’ y vamos todo con el me gusta, me gusta, me gusta…”. Asimismo, la humorista apuntó directamente contra Karina Mazzocco al asegurar que existe una especie de frente común en su contra dentro del certamen de cocina.

Para finalizar, Lizy Tagliani reconoció que las conversaciones privadas se filtran constantemente a la prensa por lo cual muchos optan por el silencio y explicó: “Yo respondo con audio, porque no tengo nada que ocultar. Si se filtra, que se sepa que soy yo, no tengo problema”. De esta manera, la famosa artista ratificó su divertida postura de dejar al descubierto a todos sus colegas en el programa conducido por Wanda Nara.