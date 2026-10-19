Lizy Tagliani, Wanda Nara, Luck Ra, Hernán Coronel, Pablo Giralt, Edith Hermida, China Ansa, Marta Fort, Sebastián Presta, Diego Ramos, Yanina Latorre y Pía Shaw quedaron envueltos en una tremenda polémica tras revelarse los conflictos internos que sacuden a la competencia. Durante la emisión de la gala de última chance en el programa culinario de Telefe, la humorista expuso sin filtro los roces cotidianos que desgastan la relación entre las figuras.

La tensión se encendió cuando la comediante advirtió a la conductora sobre el caos reinante en el chat grupal, al exclamar “Wanda, hay quilombos en el grupo” frente a la mirada de todos los presentes. La mecha de la discordia se prendió por una convocatoria fallida del cantante de cuarteto, quien organizó una reunión en su hogar sobre la hora para mirar el primer capítulo del certamen y terminó sufriendo un faltazo masivo de parte del elenco.

El clima hostil dentro del espacio virtual ya venía sumando episodios complejos tras la salida del líder de Mala Fama, quien tomó la tajante determinación de abandonar el grupo al sentirse ignorado por sus compañeros. “Me fui porque yo mucho no interactuaba y por ahí subía alguna invitación, algún video y casi nadie me daba bola”, se sinceró el músico en el ciclo SQP emitido por América TV, donde remarcó la falta de empatía al agregar “ni un corazoncito, un dedito me ponían. Entonces ya fue, me rajé”.

El periodista deportivo también quedó bajo la lupa por su constante actividad digital, ya que Yanina Latorre y Pía Shaw contaron que el comunicador, siendo uno de los 4 administradores, abrumaba con fotos de platos y mensajes motivacionales. Esta insistencia desató un duro cruce con la periodista China Ansa, provocando que Lizy Tagliani revelara que el relator terminó muy angustiado por las recriminaciones recibidas sobre su intensidad al comunicarse diariamente.

Frente a las recriminaciones por el plantón al joven cantante, Edith Hermida aclaró que la invitación para hacer un asado llegó el mismo día de la emisión sin dar tiempo a reorganizar las agendas personales. Por su parte, la hija de Ricardo Fort criticó duramente la organización al señalar “invitó a las ocho de la noche y la gente tiene otros planes”, mientras que Diego Ramos lamentó la falta de coordinación al manifestar “yo fui el único que dije: ‘Ay, yo voy’. Pero nadie me contestó”.