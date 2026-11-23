Lizy Tagliani protagonizó un momento de profunda emoción durante una gala de beneficios de MasterChef Celebrity, el programa de Telefe. La conductora recibió un mensaje de sus maestras de primaria que la llevó a recordar una experiencia de su infancia que la marcó para siempre.

El saludo destacó su alegría, sus imitaciones de las docentes y algunos recuerdos de aquella etapa escolar. La dedicatoria también mencionó el guardapolvo y una pollera escocesa que Lizy había utilizado durante un acto.

El recuerdo que compartió en MasterChef

Después de escuchar el mensaje, Tagliani recordó una jornada especial que vivió en su colegio durante el Día de la Raza. Según contó, ese día la vistieron de escocesa y fue un momento importante en el reconocimiento de su identidad.

"El colegio fue tan lindo para mí y en el Día de la Raza me vistieron de escocesa", expresó durante el programa. Luego explicó que en aquella etapa comenzó a dejar atrás la identidad que los demás esperaban de ella y a reconocerse como Lizy.

La reacción de Wanda Nara

El relato también emocionó a Wanda Nara, quien le dedicó unas palabras después de escucharla. La conductora destacó la importancia de poder ser quien uno quiere ser y valoró el recuerdo que Lizy compartió con sus compañeros.

El momento se viralizó luego de la emisión del programa y generó repercusiones en redes sociales. La historia de Tagliani volvió a poner en primer plano el recuerdo de una etapa escolar que, según sus propias palabras, tuvo un papel fundamental en su vida.