Lizy Tagliani se le burló a Luck Ra en la cara por la infidelidad de La Joaqui

En la reciente gala de eliminación de MasterChef Celebrity transmitida por Telefe, los participantes Lizy Tagliani y Luck Ra protagonizaron un cruce cargado de ironía que tuvo como destinataria indirecta a la cantante La Joaqui. Todo comenzó cuando la conductora Wanda Nara le pidió al artista cordobés que entonara una canción de Luis Miguel desde el balcón para animar a sus compañeros en competencia.

El músico aceptó el desafío e interpretó el tema La incondicional frente a las cámaras del ciclo culinario. Mientras el joven entonaba la letra romántica, la comediante aprovechó el momento justo para lanzar una frase picante relacionada a la ruptura amorosa del cordobés. "Tú, la misma de ayer, la incondicional", entonó el cantante, a lo que la humorista retrucó: "Tan incondicional no era".

El comentario no pasó desapercibido debido a la reciente separación sentimental entre el cordobés y la artista luego de casi 2 años de noviazgo. La ruptura entre ambos se confirmó formalmente a fines de julio de 2026 mediante comunicados donde afirmaron mantener el respeto mutuo, aunque con el paso de los días comenzaron a circular diversas versiones sobre los motivos del distanciamiento en redes sociales.

Entre los trascendidos periodísticos surgieron especulaciones sobre una hipotética infidelidad vinculada a Tuli Acosta, amiga del músico. Sin embargo, el propio intérprete desmintió de manera categórica la presencia de una tercera persona en la relación. Por su parte, la cantante de cumbia también realizó declaraciones públicas para frenar los rumores, aunque la frase vertida en el concurso de cocina volvió a colocar el tema en agenda.