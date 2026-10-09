Lizy Tagliani se postuló para Luck Ra: la inesperada respuesta del artista

Lizy Tagliani y Luck Ra protagonizaron un desopilante momento durante la gala de beneficios en MasterChef Celebrity. La jornada estuvo cargada de presión para los concursantes ya que no visitaron el mercado y debieron cocinar únicamente con los elementos seleccionados por el jurado. Además dispusieron de un tiempo límite de apenas 25 minutos para utilizar los servicios de gas y luz dentro de las cocinas del certamen.

En medio de semejante tensión la humorista expresó su alegría al ver la presencia del cantante cordobés en el estudio. Wanda Nara notó el entusiasmo y le preguntó la razón de su felicidad a lo que la participante explicó entre risas que sentía que ambos estaban exactamente en el mismo nivel. La conductora aprovechó la situación para indagar sobre la vida privada del músico y le preguntó si se encontraba sin pareja actualmente.

El intérprete confirmó sin rodeos que estaba soltero y completamente solo en este momento. La comediante intervino de inmediato para asegurar que ella se encontraba en la misma condición sentimental. Sin embargo la presentadora le recordó que ella está casada y que todos los presentes habían asistido a su boda. Ante el señalamiento la concursante se defendió bromeando al decir que había enviudado recientemente y que necesitaba rehacer su vida.

La conductora del ciclo le preguntó si pretendía reiniciar su historia de amor junto al músico cordobés. La participante afirmó que "Podría ser una opción. Luck Ra está obsesionado conmigo" para mantener el tono jovial de la conversación. Pese a las bromas y a las intenciones de su compañera el artista decidió poner un límite contundente a la propuesta y sentenció "No estoy apurado en conocer al amor" para dejar en claro su postura actual.