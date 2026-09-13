La Fiesta Nacional del Sol 2026 abrió oficialmente la convocatoria para músicos sanjuaninos que deseen formar parte de la propuesta artística de la celebración. Las bandas y solistas seleccionados tendrán la posibilidad de presentarse en los tres escenarios que funcionarán dentro de la feria, la cual se llevará a cabo del 20 al 22 de noviembre.

La convocatoria está dirigida a cantautores, autores, compositores e intérpretes locales. La iniciativa contempla la participación tanto de artistas emergentes como de aquellos con trayectoria consolidada, ya que el festival funciona como una plataforma clave de exhibición, reconocimiento y proyección para la escena musical de la provincia.

Requisitos, cupo y fecha límite

Desde la organización destacaron que el evento cumple estrictamente con la Ley Nacional de Cupo Femenino N° 27.539, garantizando la participación de mujeres y diversidades en la programación musical.

Los interesados en participar deberán completar el formulario oficial que se encuentra habilitado en la página web de la Fiesta Nacional del Sol. Hay tiempo para anotarse hasta el 30 de septiembre, a las 23:30.

Criterios de selección

Para la elección de los proyectos artísticos, el comité evaluador tendrá en cuenta diversos factores como la experiencia, las presentaciones anteriores y la trayectoria. No obstante, se contemplará especialmente la incorporación de talentos nuevos con el objetivo de impulsar y visibilizar sus carreras.

Con esta convocatoria, la Fiesta Nacional del Sol apunta a garantizar que los tres escenarios de la feria tengan una fuerte y variada presencia de la música sanjuanina, combinando consagrados y nuevos valores.