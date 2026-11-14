La Editorial de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) lanzó formalmente su convocatoria destinada a docentes de todas las unidades académicas e institutos preuniversitarios para integrar la Colección Académica 2027, una iniciativa orientada a facilitar el acceso de los estudiantes a bibliografía de calidad a precio de costo. Hay tiempo para postular propuestas hasta el próximo 18 de diciembre.

La iniciativa, impulsada por el equipo de trabajo de la Editorial UNSJ y encabezada por su directora, Gabriela Llull, busca dejar atrás la dispersión de apuntes sueltos y anillados.

El propósito central es garantizar que las producciones bibliográficas elaboradas por el cuerpo docente lleguen a los estudiantes en un soporte editorial formal, a precio de costo e igualando o reduciendo los valores de fotocopiado tradicional.

La modalidad de convocatorias formales con fechas preestablecidas se consolidó en los últimos años para ordenar y jerarquizar la publicación de materiales gestados desde hace más de una década.

Los tres pilares de la Colección Académica

Desde la dirección editorial remarcaron que el proyecto se sustenta en tres ejes fundamentales:

Reconocimiento de la labor docente: Pone en valor los procesos de escritura de profesores e investigadores, ofreciendo un espacio accesible y con acompañamiento institucional.

Pone en valor los procesos de escritura de profesores e investigadores, ofreciendo un espacio accesible y con acompañamiento institucional. Autosustentabilidad y talleres propios: Los libros se imprimen en los talleres gráficos de la universidad, y lo recaudado por su venta se reinvierte íntegramente en la compra de insumos para la edición de nuevos títulos de la misma colección.

Los libros se imprimen en los talleres gráficos de la universidad, y lo recaudado por su venta se reinvierte íntegramente en la compra de insumos para la edición de nuevos títulos de la misma colección. Jerarquización académica: Participar de esta iniciativa otorga a los autores la posibilidad de acreditar una publicación formal en el sistema SIGEVA.

Además, desde la perspectiva pedagógica, la apuesta por el formato impreso favorece la lectura analítica y profunda, reduciendo los distractores propios del soporte digital y potenciando el proceso de aprendizaje crítico.

Requisitos para la postulación de textos

Los trabajos presentados deben cumplir rigurosamente con tres condiciones indispensables:

Autoría y destinatarios: Tratarse de una producción original de docentes de la UNSJ (de cualquier nivel, ya sea preuniversitario, grado o posgrado y de cualquier unidad académica) pensada prioritariamente para los estudiantes de la institución, sin perjuicio de su apertura a la comunidad interesada.

Pertinencia curricular: Estar diseñado de forma directa para su aplicación en los espacios curriculares, asignaturas o cursos dictados por el propio autor o autora.

Presentación formal: Completar la nota de presentación correspondiente y entregarla de manera presencial por Mesa de Entradas del Rectorado.

Plazos y calendario de publicación

El período de recepción de propuestas se encuentra abierto y se extenderá hasta el 18 de diciembre de 2026. Los interesados pueden consultar las bases, condiciones y aspectos financieros a través de los canales oficiales y redes sociales de la Editorial UNSJ.

En cuanto a la salida a la luz de los materiales seleccionados, el orden de impresión y publicación se regirá de acuerdo con el calendario académico del curso destinatario: primero se priorizarán aquellos textos orientados a espacios curriculares anuales y del primer cuatrimestre, mientras que los correspondientes al segundo cuatrimestre se publicarán antes del inicio de dicho período.