Llaman a indagatoria a otros cuatro ex altos jefes la Armada por el hundimiento del ARA San Juan

Cuatro ex altos jefes de la Armada Argentina fueron citados a prestar declaración indagatoria por la jueza federal de la ciudad santacruceña de Caleta Olivia, Marta Yáñez, en la causa que investiga el hundimiento del submarino ARA San Juan y sus 44 tripulantes en el Atlántico Sur, con lo cual se suman a los tres primeros marinos que ya habían sido imputados, informaron hoy fuentes judiciales.



La nueva tanda de imputaciones y citaciones dispuesta por la magistrada patagónica alcanzó al capitán de navío Claudio Villamide, quien se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS) cuando el buque perdió contacto, el 15 de noviembre de 2017, y al entonces jefe del Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada (COAA), contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo.



Yáñez citó además a prestar declaración indagatoria al jefe de Operaciones del COAA, con asiento en la ciudad bonaerense de Puerto Belgrano, capitán de navío José Marti Garro y al jefe de Mantenimiento de la Armada (JEMA), el contraalmirante Eduardo Luís Malchiodi.



Fuentes judiciales informaron a Télam que las cuatro nuevas declaraciones dispuestas se desarrollarán entre el miércoles de la semana próxima y el lunes 11 de noviembre, pocos días antes de que se cumpla el segundo aniversario de la desaparición del San Juan y sus tripulantes, y el primero desde su hallazgo en el lecho marino, a 907 metros de profundidad.



Si bien no trascendió cuál es el cargo para cada uno de ellos, los cuatro se suman a los otros tres marinos que ya habían sido imputados en el marco de la investigación, que por el momento mantiene la caratula de "averiguación de delito".



Villamide y López Mazzeo fueron los dos marinos suspendidos en diciembre de 2017, en pleno operativo de búsqueda del submarino, por el entonces jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, quien los responsabilizó por presuntas faltas disciplinarias. Villamide fue pasado a retiro en julio último.



Srur insistió además en las presuntas responsabilidades de ambos cuando declaró como testigo ante Yáñez en abril de 2018 y al hacerlo en dos ocasiones ante la Comisión Bicameral del Congreso que investigó el siniestro.



López Mazzeo declaró ante la jueza en Caleta Olivia en noviembre de 2018, pocas horas antes de que los restos del buque fueran hallados por el barco Seabed Constructor, de la empresa estadounidense Ocean Infinity, pero fuentes cercanas a la investigación aclararon que lo hizo en el marco de la causa paralela sobre las operaciones de búsqueda de la nave.



El marino se había presentado además seis meses antes de manera espontánea en el juzgado santacruceño para tratar de declarar voluntariamente ante Yáñez, acompañado entonces por su abogado, pero la magistrada no se lo permitió, porque no estaba resuelto si eventualmente sería citado como testigo o como imputado.



Las nuevas indagatorias dispuestas por la jueza tendrán lugar luego de que la semana última se negaron a prestar declaración los tres primeros marinos que fueron imputados: el jefe de Logística del COFS capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, el ex jefe de Operaciones de esa fuerza capitán de fragata Hugo Miguel Correa y el jefe del Estado Mayor del COFS cuando se produjo el hundimiento, el capitán de navío Héctor Alonso.



Más allá de su negativa a declarar, Sulia, Correa y Alonso dejaron abierta la posibilidad de realizar una ampliación cuando puedan conocer en mayor profundidad la causa, indicaron fuentes de la investigación.