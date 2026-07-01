Llega a San Juan el Festival Kids Show con Mickey, Frozen, Paw Patrol y más personajes

Como parte de la programación de las vacaciones de invierno, San Juan recibirá por primera vez el Festival Kids Show, un espectáculo en vivo pensado para toda la familia que reunirá en un mismo escenario a algunos de los personajes infantiles más populares de los últimos años.

La función se realizará el domingo 5 de julio, a las 17, en la sala principal del Cine Teatro Municipal, ubicado en Bartolomé Mitre 41, en Capital.

El show propone una tarde de música, juegos, baile e interacción con el público a través de un tributo a personajes que marcaron a distintas generaciones de niños. Entre ellos estarán Mickey y Minnie, Plim Plim, Elsa y Anna de Frozen, Luli Pampín, los personajes de La Granja, Paw Patrol, superhéroes y Merlina, entre otros.

Según informaron los organizadores, el espectáculo está pensado para que grandes y chicos compartan una experiencia durante el receso invernal, con canciones, coreografías y puestas en escena inspiradas en las producciones infantiles más reconocidas.

Entradas y promociones

Las entradas ya se encuentran disponibles con valores de $10.000 para las filas 9 a 16 de la platea baja y $15.000 para las filas 1 a 8. Además, quienes adquieran dos entradas para las filas 9 a 16 accederán automáticamente a una promoción 2x1.

La organización también informó que los menores abonan entrada a partir de los 2 años. Con esta propuesta, el Festival Kids Show se suma a la agenda de actividades previstas para las vacaciones de invierno en San Juan, ofreciendo una alternativa de entretenimiento destinada al público infantil y sus familias.