Llega Capital Sale en noviembre y habrá descuentos de hasta el 50%

El evento comercial denominado Capital Sale se llevará a cabo del 2 al 9 de noviembre en los locales comerciales de la Ciudad de San Juan. La iniciativa es organizada y pactada por la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan con el objetivo de fomentar el consumo local y brindar múltiples beneficios a los compradores.

Durante toda una semana los consumidores podrán encontrar rebajas que van desde el 20% hasta el 50% en una amplia variedad de productos. Desde la organización destacaron que comprar cerca beneficia a toda la comunidad y fortalece la economía regional en esta nueva edición.

Las promociones especiales y oportunidades únicas estarán disponibles en los negocios adheridos de la Ciudad de San Juan durante las fechas mencionadas. Los organizadores invitan a toda la ciudadanía a recorrer los comercios locales para aprovechar estas importantes ofertas y apoyar el crecimiento comercial de la provincia.