Los más chicos también podrán ser parte de la fiesta del Ironman en San Juan con una nueva edición de Ironkids 2026, una propuesta que combinará deporte, diversión y solidaridad. La actividad se realizará el sábado 31 de octubre en la intersección de avenida España e Ignacio de la Roza, con una inscripción de $25.000 por participante.

Lo recaudado será destinado a colaborar con FundaME, institución sanjuanina que brinda asistencia y acompañamiento a niños y adolescentes con cáncer y hemofilia. De esta manera, la iniciativa sumará un fin solidario a una jornada pensada para promover hábitos saludables y acercar a los chicos al deporte en un entorno recreativo y familiar.

Cómo inscribir a los chicos en Ironkids 2026

Las familias que quieran participar deberán completar previamente el formulario de inscripción con los datos solicitados por la organización. La información será utilizada para la acreditación de los participantes y la cobertura del seguro.

El formulario está disponible en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmBZht76OviHKSjcFnQPGYiQra0ua4k146kePtONWzqSoJLQ/viewform

Cuándo y dónde retirar las acreditaciones

Las acreditaciones se realizarán el miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de octubre, de 14 a 20, en la Expo 2026, en el stand de FundaME.

Desde la organización remarcaron que los datos personales proporcionados durante la inscripción serán utilizados exclusivamente para los fines previstos en la actividad.

Una propuesta deportiva y solidaria

Ironkids se integra al calendario de actividades que acompañan al Ironman en San Juan y busca que los niños también puedan vivir su propia experiencia dentro de esta celebración deportiva.

La jornada propone combinar actividad física, diversión y participación familiar, al tiempo que contribuye con el trabajo de FundaME en el acompañamiento de niños y adolescentes que atraviesan tratamientos por cáncer y hemofilia.