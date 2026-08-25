La Fundación Omega X Vos y DF Producciones abren su sede y preparan el Omegazo Niño Fest, un gran evento solidario en San Juan. Se trata de dos importantes acontecimientos que marcarán su agenda solidaria y artística en los próximos días: la inauguración oficial de las nuevas instalaciones de la fundación y la realización de un multitudinario evento familiar por el mes de las infancias. Ambas iniciativas buscan fortalecer el compromiso social de las organizaciones con la comunidad sanjuanina.

Este jueves 27 de agosto a las 21.00 se abrirán oficialmente las puertas de esta nueva sede conjunta de Fundación Omega X Vos y DF Producciones, que se encuentra en Avenida Rawson 698 norte.

El flamante espacio nace con la visión de convertirse en un punto de encuentro, trabajo y crecimiento. Desde allí, las organizaciones continuarán impulsando proyectos culturales, musicales y solidarios.

Para sus miembros, este proyecto marca un nuevo comienzo en su labor territorial. En contacto con DIARIO HUARPE, Alejandro Flores, referente de la banda señaló: "Será la primera vez tendremos una sede legal de la fundación para poder trabajar en toda la provincia. La gente nos conoce, sabe que toda la vida hemos ayudado, pero nunca ha sido algo formal".

"Entonces -agregó Flores- esta iniciativa surge para estar en regla, para que las cosas sean más claras, para que nada nadie dude de nada. Después de mucho tiempo, logramos este proyecto gracias a Dios y el objetivo, es el mismo de toda la vida: ayudar a los merenderos, a los comedores, a la gente que necesita una mano. Ahora sí podemos hacer un nexo entre la gente".

El chocolate más grande de San Juan

El segundo gran momento del fin de semana largo estará dedicado a las infancias. El domingo 30 de agosto se llevará a cabo el esperado chocolate, el “Omegazo Niño Fest” un evento solidario y familiar que promete preparar "el chocolate más grande de San Juan".

El encuentro iniciará a las 14.00 en la Plaza Di Stéfano (ubicada detrás de la Terminal de Ómnibus de San Juan). La jornada ofrecerá el chocolate propiamente dicho, juegos, espectáculos, artistas en vivo, regalos, entretenimiento y diversas propuestas pensadas para compartir una tarde de alegría y encuentro en familia.

Por ahora, se espera la presencia de "Los amigos de la Granja", "La familia Pig" y "Las Guerreras Pop", para los chicos y además, bandas sanjuaninas invitadas. Por supuesto, la actuación del grupo Omega será número central para dar un cierre a todo baile y alegría.

Historia del festejo

El "Omegazo" nació como un gesto de la banda sanjuanina hacia las infancias y se consolidó con el paso del tiempo como una cita esperada en el calendario cultural local. En 2023, la convocatoria en la Plaza de la Joroba fue tan multitudinaria que desbordó todas las expectativas.

En 2025 se retomó esta iniciativa y se logró convocar a más de 35 mil almas. La edición pasada trajo al entrañable Piñón Fijo, figura emblemática del entretenimiento infantil y también, a la banda cuartetera cordobesa El Chipote, además de propuestas locales como Magic Show, Andrés Cantos y Leo Jorquera.





