El próximo sábado 10 de octubre, la provincia vivirá una jornada dedicada por completo a la música, la historia y la ejecución de la guitarra cuyana con la realización del 1° Encuentro "San Juan Entre Cuerdas". La propuesta integral combinará instancias de formación académica, paneles teóricos y un cierre peñero a puro folklore, con actividades distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

Las propuestas formativas y de debate comenzarán por la mañana con acceso gratuito previa inscripción:

Panel de apertura (10:00 a 13:00 hs): Bajo el lema "Historia y evolución de la música y guitarra cuyana a través de sus referentes y su obra", el panel estará integrado por el Mtro. Rolando García Gómez, Daniela Calderon, la Magister Gabriela Trad Malmod y la Prof. Eliana Domínguez.

Se llevará a cabo en la Sala Auditorio Emar Acosta, ubicada en el Edificio Anexo de la Legislatura Provincial (Laprida 923 Oeste), con acreditaciones desde las 09:30 hs.

Talleres y diversidades estilísticas (15:00 a 18:00 hs): El eje se centrará en la "Armonía, práctica, arreglos y diversidades estilísticas de la guitarra cuyana". Estará a cargo de la Prof. Macarena Rocha, el Prof. Paulo Amaya (Mendoza), Daniela Calderon (San Luis) y Angelo Muñoz (San Juan). Esta actividad se desarrollará en el Espacio Cultural Cuyano "Los Videla" (Juárez Celman 3216 Oeste, Rawson), con acreditaciones a partir de las 14:30 hs.

Gran Peña folklórica

A partir de las 22 hs. la jornada coronará su propuesta con el 1° Encuentro de Peña en el Espacio Cultural Cuyano "Los Videla" (Calle Juárez Celman 3216, Colonia Rosales, Rawson). La conducción de la velada estará a cargo de Jorge Recabarren.

La grilla artística de la peña contará con la actuación de destacados exponentes locales: el Dúo Díaz - Heredia, Jonatan Vera Trío, Daniela Calderón, Esteban Muñoz "El Duende de la Guitarra", el Quinteto Cuyania y Los Videla.

El valor de la entrada para la peña es de $10.000 y las reservas o adquisición de ubicaciones se pueden gestionar comunicándose a los teléfonos 264-4593096 (Noemí Videla) o 264-5590008 (Claudio Videla).