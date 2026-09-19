Un fenómeno meteorológico de consideración afectará a la provincia durante la tarde y la noche del domingo 20 de septiembre. La Dirección de Protección Civil emitió el Alerta Meteorológica N° 44/26 ante la ocurrencia de Viento Zonda en el territorio provincial, en simultáneo con un aviso por nevada en la zona cordillerana.

El reporte oficial encuadra la situación bajo Alerta Amarilla y detalla que el área registrará vientos con velocidades comprendidas entre 30 y 50 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar de manera puntual los 70 km/h. Desde el organismo advirtieron sobre las consecuencias directas en el ambiente al señalar que "este fenómeno puede provocar reducción significativa de visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa".

Ante este escenario, las autoridades difundieron una serie de recomendaciones dirigidas a toda la población. Se aconseja prestar atención al entorno, observando la posible presencia de cables caídos, ramas u objetos sueltos, así como cerrar y asegurar puertas y ventanas. Para quienes transiten por la vía pública, se sugiere manejar con precaución, mantener la distancia entre vehículos, circular a la velocidad mínima y conservar siempre las luces bajas encendidas. Asimismo, se pide no detenerse debajo de árboles ni de elementos sujetados a edificios como carteles, marquesinas o toldos, y contar con linternas cargadas a mano.

El peligro ambiental constituye otro de los ejes centrales del aviso oficial. El organismo recordó que "el riesgo de incendios forestales por quema de pastizales y basura es alto". Para prevenir siniestros de magnitud, se solicitó evitar el arrojo de colillas de cigarrillos en zonas de alta vegetación debido a la sequedad de la época, no tirar basura en campos por la presencia de materiales inflamables y no realizar fogatas ni fuego cerca de áreas agrícolas.

En ese sentido, las autoridades remarcaron la gravedad de la combinación meteorológica al explicar que "es necesario ser consciente de que los incendios forestales se magnifican con el Zonda porque la temperatura ambiente colabora para que se mantenga la temperatura del incendio y sea más difícil de sofocar". Para las zonas rurales, se indicó la necesidad de liberar los alrededores de las viviendas mediante la construcción de callejones de tierra mayores a 5 metros de ancho que eviten la propagación del fuego.

En caso de divisar humo, la indicación inmediata es comunicarse con los servicios de emergencia y aplicar un plan de contingencia que contemple el llamado a los bomberos y la evacuación. Desde el ámbito oficial enfatizaron que "quemar hojas o basura está prohibido por ley" y remarcaron que "todo individuo o grupo que sea visto provocando fuego en zonas de alta inflamabilidad o quemando vegetación automáticamente tiene que ser denunciado al 911".

Para la atención de cualquier eventualidad, se mantienen habilitados los números 911 para emergencias generales y el 103 correspondiente a Protección Civil.