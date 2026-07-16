Llega el viento Zonda al Gran San Juan y a otros dos departamentos

San Juan atraviesa un jueves de contrastes meteorológicos profundos. Tras un amanecer muy frío que registró apenas 3º, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por la llegada del viento Zonda. Este fenómeno provocará un ascenso marcado de la temperatura hasta alcanzar una máxima de 26º durante la tarde.

El área afectada comprende los departamentos de Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Albardón y 9 de Julio. También se esperan ráfagas intensas en las zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

De acuerdo con el organismo oficial, se registrarán velocidades de entre 30 y 45 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 60 km/h en diversos sectores del Gran San Juan.

Durante la mañana el cielo se presentará parcialmente nublado con vientos leves del norte de entre 13 y 22 km/h. Sin embargo, hacia la tarde el viento rotará al oeste con ráfagas que alcanzarán picos de entre 60 y 69 km/h. Por la noche la intensidad se mantendrá con ráfagas de entre 51 y 59 km/h, sin probabilidades de precipitaciones para el resto de la jornada.

El ingreso de este viento seco traerá consecuencias directas en el ambiente. El organismo advirtió que puede producirse una reducción de la visibilidad por el polvo en suspensión junto a una caída repentina de los niveles de humedad. Ante estas condiciones climáticas se recomendó a la población extremar las precauciones necesarias para evitar incidentes.