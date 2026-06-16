El Centro Cultural Conte Grand volverá a convertirse en punto de encuentro para artistas, creadores y público con la realización de la cuarta edición de la Feria Llamarada. La propuesta se desarrollará el próximo sábado 20 de junio, de 17:00 a 22:00, en el edificio ubicado en San Luis y Las Heras, en Capital, con entrada libre y gratuita.

La jornada contará con la participación de más de 80 artistas en escena y una programación que busca reunir distintas expresiones culturales en un mismo espacio. La feria propone un recorrido por disciplinas como las artes visuales, el diseño, la ilustración, la cultura urbana y la música.

Arte, diseño y producción local

Uno de los principales atractivos será la feria de arte, donde diseñadores y creadores ofrecerán sus producciones al público de manera directa. Habrá trabajos vinculados al grabado, stickers, prints, esculturas, indumentaria y objetos de diseño.

Federico Hueso, el conductor. FOTO: Gentileza

Además, el espacio contará con una galería de artes visuales que presentará una muestra colectiva contemporánea con obras de distintos artistas, entre ellos Agostina Furió, Sofía Manrique, Mercedes Zalazar, Bárbara Oro, Facundo Luna, Alba Echegaray, Facundo González, Tamara Grosman, Milagros Reinoso, Leandro Domínguez y Ana Laura Moreno.

La cultura urbana también tendrá protagonismo desde el inicio de la feria con una competencia de Tag, vinculada al graffiti y la caligrafía, coordinada por Cilo.

Talleres y experiencias participativas

La programación incluirá actividades gratuitas para quienes quieran acercarse a la creación artística. Entre ellas se encuentra el taller de creación de fanzines "Old School", que se realizará de 17:00 a 19:00 y estará a cargo de Cristian Marín y el Club Atlético del Fanzine. La propuesta estará enfocada en el maquetado manual y el diseño editorial con máquinas de escribir.

Tequila, la estrella de Pictollama. FOTO: Gentileza

También se desarrollará el taller de ilustración "El Libro Álbum", de 19:00 a 21:00, una actividad práctica avalada por la Diplomatura en Ilustración de la FAUD-UNSJ y destinada a dibujantes mayores de 18 años.

Durante la feria habrá además una jam de dibujo con modelo en vivo, sesiones de flash tattoo, lecturas de tarot y un patio gastronómico con foodtrucks y cerveza artesanal.

Música y cierre de la jornada

La música será otro de los ejes del encuentro. La ambientación sonora estará a cargo de DJ Skywalker, acompañado por un VJ en vivo con propuestas visuales durante la noche.

Como parte del cierre, a las 21:00 se realizará la tradicional piñata para adultos, una actividad que funcionará como antesala del show final a cargo de Meff.

La conducción del evento estará a cargo del profesor Federico Hueso, de la Universidad Nacional de San Juan. Desde la organización invitaron a seguir las novedades de la feria a través de la cuenta de Instagram @pictollama.