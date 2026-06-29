Llega la semana más fría a San Juan con mínimas de hasta 2º bajo cero

San Juan atraviesa un cambio rotundo en las condiciones meteorológicas. Tras un domingo que permitió disfrutar del sol, el lunes marcará el inicio del periodo más crudo del año 2026 hasta la fecha. Los registros del Servicio Meteorológico Nacional indican que el aire polar se instalará en la provincia durante toda la semana, con valores térmicos que pondrán a prueba la resistencia de los sanjuaninos.

La semana comenzará con una máxima de 12º el lunes, aunque la mínima ya tocará los cero grados durante las primeras horas. Para el martes, la temperatura máxima se ubicará en 13º, pero el termómetro descenderá aún más hasta alcanzar los 2º bajo cero, situándose por debajo del punto de congelación en una de las mañanas más heladas registradas recientemente.

Sin embargo, la mayor intensidad del fenómeno climático se sentirá desde el miércoles, cuando las temperaturas oscilen apenas entre los 2º y los 7º. El jueves se perfila como la jornada más difícil, con una máxima que apenas llegará a los 4º y una mínima que repetirá los 2º bajo cero.

El panorama invernal se mantendrá firme hacia el cierre de la semana. El viernes se prevé una máxima de siete grados con una mínima de dos grados bajo cero, mientras que el sábado la temperatura oscilará entre 1º bajo cero y una máxima que volverá a ser de solo 4º.

Debido a estas condiciones, se recomienda a la población extremar los cuidados personales, fundamentalmente durante las horas nocturnas y el inicio del día, momentos en los que el frío será más persistente.