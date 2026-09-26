Las altas temperaturas que marcaron los últimos días comenzarán a ceder en buena parte de Argentina ante la llegada de una ciclogénesis que modificará el escenario meteorológico desde este domingo.

El fenómeno estará asociado a la formación y profundización de un sistema de baja presión, que favorecerá el ingreso de aire más frío y el desarrollo de lluvias, tormentas y viento en distintas regiones del país.

Antes de ese cambio, San Juan continúa bajo condiciones de inestabilidad en sectores del oeste provincial por la presencia de viento Zonda, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

En paralelo, un sistema de baja presión proveniente del océano Pacífico afecta sectores de la Patagonia y genera nevadas en zonas cordilleranas de Neuquén y Mendoza. Esa inestabilidad avanzará posteriormente hacia Chubut.

Durante este sábado se esperan condiciones relativamente más estables en varias zonas del país, aunque comenzará a sentirse un leve descenso de las temperaturas en la región central debido al ingreso de aire frío.

El cambio más importante comenzará el domingo, cuando el tiempo se deteriore de manera progresiva. Según las previsiones, el período de inestabilidad podría extenderse durante al menos 72 horas.

El descenso térmico será otro de los protagonistas. Para la jornada dominical se estiman temperaturas mínimas de entre 4 y 7 grados en algunos sectores del país.

Dónde se esperan las lluvias más intensas

Las primeras tormentas se concentrarán principalmente en el sur del Litoral, mientras que también podrían registrarse chaparrones en la región pampeana.

Ya durante el comienzo de la próxima semana, la ciclogénesis alcanzaría su etapa de mayor desarrollo y las tormentas se extenderían hacia buena parte del centro y este del territorio nacional.

Los modelos meteorológicos anticipan acumulados importantes de lluvia, que podrían ubicarse entre los 50 y 100 milímetros en sectores de Buenos Aires, Córdoba y el centro del Litoral.

De esta manera, tras varios días con temperaturas elevadas, el país tendrá un cambio marcado de condiciones, con jornadas más frescas, húmedas y ventosas.