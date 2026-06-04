Llega una nueva edición de la Feria Manija para amantes del coleccionismo

Los aficionados al coleccionismo tendrán una nueva oportunidad para compartir su pasión este domingo 7 de junio con una nueva edición de la Feria Manija, un evento dedicado a la exhibición, intercambio y encuentro entre coleccionistas de diversos rubros. La actividad se desarrollará de 16 a 20 en la Plaza Ejército Argentino, ubicada en la intersección de Urquiza y Pedro Cortínez, detrás del Auditorio Juan Victoria, en Capital.

La propuesta reunirá a personas interesadas en una amplia variedad de objetos coleccionables, entre ellos juguetes antiguos, cámaras fotográficas, videoconsolas, libros, monedas, medallas, artículos de electrónica, juegos de mesa, miniaturas, piezas de decoración y otros elementos vinculados al mundo del coleccionismo.

Además de la posibilidad de observar colecciones y compartir experiencias con otros aficionados, el encuentro busca convertirse en un espacio de intercambio cultural y recreativo para toda la familia.

La organización invitó a coleccionistas, curiosos y público en general a participar de la jornada, que se desarrollará al aire libre y con acceso libre.

Cómo llegar

Quienes deseen asistir podrán hacerlo utilizando distintas líneas de transporte público. La línea 100-E tiene parada en la plaza, mientras que las líneas 122, 125, 126, 127, 142 y 405 circulan a pocas cuadras del lugar.

La Feria Manija se ha consolidado como un punto de encuentro para quienes buscan rescatar objetos históricos, piezas únicas y artículos de colección, promoviendo además el intercambio de conocimientos entre aficionados de distintas generaciones.