Llegan tres días de milongas, clases y espectáculos en el Festival de Tango

San Juan se prepara para recibir la cuarta edición del Festival de Tango San Juan, que se desarrollará los días 23, 24 y 25 de octubre de 2026 con una propuesta que reunirá música en vivo, milongas, clases y exhibiciones. El encuentro contará con la participación de artistas locales y de otras provincias, además de espacios destinados a la formación y al intercambio entre bailarines, músicos y aficionados.

Organizado por la Asociación Civil de Artes Escénicas (ACAE) y Proyecto Tango San Juan, el festival tendrá como protagonistas a distintas orquestas y bailarines, junto con los DJ encargados de musicalizar las milongas durante las tres jornadas. Fabricio Rosales, de Mendoza, estará a cargo de la musicalización del viernes; Adrián Romero, también mendocino, participará el sábado; mientras que el sanjuanino Jorge Arce será el DJ del domingo.

La actividad cuenta con el patrocinio oficial del Banco San Juan y la Fundación Banco San Juan, en el marco del Régimen de Mecenazgo Cultural de la provincia, establecido por la Ley 2197-F. También tiene el acompañamiento institucional del Centro Cultural Conte Grand y de organismos culturales provinciales.

Tres días de actividades

La programación comenzará el viernes 23 de octubre, a las 21:30, con una milonga de bienvenida en Café Luba, ubicado en España 186 sur. La noche contará con una exhibición de Proyecto Tango San Juan y la musicalización de Fabricio Rosales.

El sábado 24, las actividades se trasladarán al Centro Cultural Conte Grand, donde se dictarán dos clases de tango: Pisada y Cadencia, a las 16:30, y Giros y Boleos, a las 18. Desde las 21 se realizará la Milonga de Gala, con música en vivo de la Orquesta Tanguarro y la voz de Marcelo Costa. La musicalización estará a cargo de Adrián Romero.

El domingo 25, la jornada comenzará con las clases Ritmo, a las 16, y Del tango al escenario, a las 17:30. A las 19 se desarrollará el Gran Festejo Milonguero, con entrada libre y gratuita, que convocará a agrupaciones, compañías, bailarines y músicos vinculados con el tango.

A las 20:30 tendrá lugar la Milonga de Cierre, con una exhibición de los reconocidos bailarines Mónica Matera y Diego Gauna y la presentación en vivo de la orquesta Malos Gatos. La musicalización de esta última jornada estará a cargo del sanjuanino Jorge Arce.

Entradas y reservas

Los valores anticipados, vigentes hasta el 20 de octubre, son de $7.000 para la milonga del viernes, $20.000 para la Milonga de Gala del sábado y $15.000 para la Milonga de Cierre del domingo. En puerta, los precios serán de $9.000, $24.000 y $18.000, respectivamente.

Las clases individuales tienen un costo de $15.000, mientras que el paquete de cuatro clases cuesta $50.000. El pase Full Festival, que incluye las cuatro clases y las tres milongas, tiene un valor anticipado de $65.000. Desde el 21 de octubre, su precio será de $75.000.

Para obtener información y realizar reservas, los interesados pueden consultar las cuentas de Instagram (@festivaldetangosj) y Facebook (Festival de Tango San Juan), escribir al correo festivaldetangosj@gmail.com o comunicarse por WhatsApp con Rafael Lloret al +54 264 517-8800 y Fernando Muñoz al +54 264 463-2579.