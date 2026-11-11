Llegaron científicos rusos a San Juan para instalar el telescopio Master 900

Tres científicos y técnicos rusos llegaron a San Juan el 5 de noviembre para avanzar con la instalación del telescopio Master 900 en la estación de altura Carlos Ulrrico Cesco. Los especialistas arribaron el viernes pasado y permanecerán en la provincia durante varias semanas. Así lo confirmó Jorge Castro, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), quien destacó la importancia del equipamiento para el desarrollo de nuevas investigaciones astronómicas.

Según explicó Castro, el equipo extranjero ya se encuentra instalado en la estación y comenzó a trabajar en el montaje del instrumento. "Efectivamente, los científicos rusos ya llegaron. Vinieron tres especialistas y técnicos de ese país, quienes permanecerán varios días en la estación para trabajar en la instalación del telescopio", señaló a DIARIO HUARPE.

El decano estimó que la estadía de los profesionales será de, al menos, un mes, aunque aclaró que los plazos dependerán de cómo avance el proceso. "Entiendo que, como mínimo, permanecerán hasta las fiestas. Es posible que algunos se retiren antes y que otros continúen trabajando, de acuerdo con el desarrollo de la instalación", precisó.

El impacto para la investigación astronómica

Castro consideró que la incorporación del Master 900 tendrá un impacto importante para la actividad científica que se desarrolla en San Juan, especialmente por las posibilidades de observación y los estudios específicos que permitirá realizar.

"Como toda incorporación tecnológica de estas características, representa un aporte muy importante. Permitirá abordar investigaciones concretas sobre el espacio y desarrollar trabajos científicos junto con investigadores de nuestra universidad", sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el proyecto también contribuirá a fortalecer el posicionamiento internacional de la UNSJ en materia de astronomía observacional, a través del Observatorio Astronómico Félix Aguilar y su estación de altura Carlos Ulrrico Cesco.

"Esto nos permite volver a colocar a nuestro observatorio en un lugar destacado dentro de la actividad observacional internacional, particularmente en determinadas áreas de la astronomía", expresó el decano.

Qué relación tiene con el proyecto chino

Durante la entrevista, Castro también fue consultado sobre una posible vinculación entre la instalación del Master 900 y el radiotelescopio chino que forma parte de otro proyecto científico en la provincia. Al respecto, descartó que ambas iniciativas estén relacionadas.

"No tienen vinculación directa. Se trata de proyectos de investigación diferentes, con objetivos y áreas de estudio que no están conectados entre sí. Puede existir alguna coincidencia puntual, pero corresponden a ramas de investigación completamente distintas", aclaró.

De esta manera, la instalación del Master 900 avanza como una iniciativa independiente, con participación de especialistas rusos e investigadores de la Universidad Nacional de San Juan.

Los trabajos continuarán durante las próximas semanas

La llegada de los tres profesionales marca el inicio de una etapa de trabajo técnico en la estación de altura Carlos Ulrrico Cesco. Durante su permanencia, los especialistas tendrán a cargo las tareas necesarias para poner en funcionamiento el nuevo equipamiento.

Si bien todavía no existe una fecha precisa para finalizar la instalación, la previsión inicial es que los trabajos se extiendan durante varias semanas. El tiempo definitivo dependerá de las condiciones y del avance de las tareas en la estación astronómica sanjuanina.