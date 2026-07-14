La tradicional ceremonia de ingreso del primer animal marcó este martes el inicio de la cuenta regresiva para la 138° Exposición Rural de Palermo, que se realizará del 16 al 26 de julio bajo el lema "El campo nos une", en el año en que la Sociedad Rural Argentina (SRA) celebra su 160° aniversario.

Como ocurre cada año, la llegada de los primeros ejemplares simbolizó el comienzo de una de las exposiciones agropecuarias más importantes del país.

El primero en ingresar fue Tim Payne, un carnero de la raza Romney Marsh, proveniente de la Cabaña Moreaki, ubicada en Chacarí, provincia de Buenos Aires. Su nombre fue elegido en homenaje al futbolista neozelandés que ganó notoriedad durante el Mundial 2026.

Junto a él también ingresó Tini Tini, una vaca de la raza Limousin, llegada desde la Cabaña La Cotidiana, de Chenaut, acompañada por su ternero De Paul, de seis meses de edad.

Una exposición con más de 2.500 animales

Del acto participaron autoridades de la Sociedad Rural Argentina, directivos de La Rural S.A. y representantes de las entidades que integran la Mesa de Enlace.

El presidente de la SRA, Nicolás Pino, destacó que comienza la etapa de mayor movimiento dentro del predio ferial.

"Nos esperan unos días de muchísima intensidad. Ahora empieza el movimiento fuerte con la llegada de las verdaderas estrellas de la Exposición, que son los animales de todas las razas y especies", expresó.

Además, adelantó que la muestra contará con más de 2.500 animales, el regreso de las aves a la exposición, expositores provenientes de 15 provincias y 42 remates en los que se comercializarán cerca de 200.000 ejemplares de distintas especies.

Pino también agradeció el trabajo de quienes participan en la organización del evento y señaló que alrededor de 10.000 personas trabajan en el armado y desarrollo de la exposición.

Tim Payne y Tini Tini, los protagonistas de la apertura

El ingreso del carnero Romney Marsh coincidió con la celebración de los 90 años de la Asociación Argentina de Romney Marsh. El ejemplar, de 110 kilos, pertenece a la Cabaña Moreaki, una histórica participante de la Exposición Rural. Florencia Gibson, responsable de la cabaña, destacó las características de la raza.

"Es una raza que nosotros llamamos 4x4 porque sirve tanto para lana como para carne, tiene gran capacidad de adaptación y un temperamento muy dócil", explicó.

El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, recibiendo al carnero Tim Payne. (Foto: SRA)

Por su parte, la vaca Tini Tini, nacida precisamente en la Exposición Rural de 2022, volvió al predio de Palermo con un peso de 706 kilos y acompañada por su cría De Paul, de 255 kilos.

La vaca Tini Tini con su ternero De Paul. (Foto: SRA)

Su propietario, Juan Pablo Latanti, recordó que es la segunda vez que su establecimiento logra ingresar primero a la muestra.

"Lo importante para nosotros no es competir, sino compartir y mostrar el trabajo de todo el año", afirmó.

Tini Tini competirá en la categoría "Vaca con cría", cuya jura está prevista para el 24 de julio.

Homenaje a un referente de la Rural

Durante la jornada también se realizó un homenaje al ingeniero agrónomo Carlos "Charles" Videla, histórico colaborador de la Sociedad Rural Argentina.

En el predio fue descubierta una placa en su memoria y Nicolás Pino recordó su compromiso con la institución.

"Cuando tenía 22 años fue la primera persona que me recibió. Tenía un enorme compromiso con este lugar; era su casa y nada ocurría sin que él lo supiera", expresó el presidente de la entidad.

Con la llegada de los primeros animales, la Exposición Rural de Palermo comenzó a vivir su etapa más intensa, a la espera de miles de visitantes y de una nueva edición que volverá a reunir a productores, cabañeros, empresas y referentes del sector agropecuario de todo el país.