Llegó al lugar de la tragedia el dueño de la empresa del helicóptero

GRUPO HUARPE confirmó desde el ingreso al Parque Provincial Ischigualasto que llegó al lugar del accidente el dueño de la empresa propietaria del helicóptero Bell 412EP que se estrelló en Valle Fértil y provocó la muerte de siete personas. El empresario Marcelo Scaramellini arribó mientras continúan las tareas de rescate, las pericias ordenadas por la Justicia Federal y el relevamiento de la zona del impacto.

Durante la cobertura en vivo desde la Ruta Nacional 150, el equipo periodístico informó que el propietario de JasFly S.A., empresa a la que pertenecía la aeronave matrícula LV-KGR, llegó al área donde se desarrolla el procedimiento judicial.

El operativo permanece desplegado en el ingreso al Parque Provincial Ischigualasto, donde trabajan efectivos de Policía Científica, personal de Seguridad y organismos especializados para preservar la escena antes del retiro de los cuerpos.

El acceso al parque continúa restringido mientras avanzan las diligencias para establecer qué ocurrió durante el vuelo del Bell 412EP. Las primeras tareas comenzaron durante la madrugada con el objetivo de reunir elementos que permitan reconstruir los últimos minutos de la aeronave.

Cómo será el traslado de las víctimas

Según la información obtenida en el lugar, una vez finalizadas las pericias sobre el helicóptero comenzará la etapa de extracción de los cuerpos. El procedimiento contempla la utilización de otro helicóptero para trasladar a las víctimas desde el sitio del impacto hasta un helipuerto improvisado instalado cerca del área operativa del parque.

Desde allí, los cuerpos serán trasladados por vía terrestre hacia la morgue judicial de San Juan, donde continuarán las actuaciones correspondientes bajo la órbita de la Justicia Federal.

Las hipótesis que analiza la investigación

Mientras continúan los trabajos en la zona del siniestro, los investigadores comenzaron a evaluar distintas posibilidades sobre las causas del accidente. Una de las líneas preliminares apunta a las condiciones meteorológicas registradas durante el vuelo, con presencia de nubes bajas y dificultades de visibilidad en el área serrana.

Otra hipótesis indica que la tripulación pudo haber modificado la trayectoria prevista hacia Valle Fértil y sobrevolado el sector de Ischigualasto antes de continuar hacia La Rioja, donde el helicóptero iba a participar de tareas vinculadas al combate de incendios forestales.

"Todas las alternativas forman parte de las primeras evaluaciones y deberán ser confirmadas o descartadas con el avance de las pericias", señalaron fuentes vinculadas al operativo.

El helicóptero Bell 412EP y la empresa propietaria

La aeronave accidentada era un Bell 412EP, un modelo utilizado para misiones de emergencia, rescate, evacuaciones sanitarias y combate de incendios forestales. El helicóptero pertenecía a JasFly S.A., una empresa con sede en La Plata dedicada a operaciones aéreas especiales. La firma es propiedad de Marcelo Juan Scaramellini, empresario y piloto aeronáutico.

La aeronave había sido contratada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para participar de una capacitación junto al Gobierno de San Juan relacionada con incendios forestales y luego trasladarse a La Rioja para colaborar en un operativo contra el fuego en Chilecito.

Un empresario investigado en la Justicia

Marcelo Scaramellini estuvo involucrado años atrás en un expediente judicial relacionado con el traslado gratuito del exvicepresidente Amado Boudou en un helicóptero de su propiedad. La investigación se inició por un vuelo realizado en 2011, cuando el empresario puso a disposición una aeronave para trasladar a Boudou y al entonces intendente de Necochea, Horacio Tellechea, hacia un acto oficial.

En ese momento, Scaramellini declaró ante la Justicia que el viaje había sido una "gauchada" solicitada por el jefe comunal y aseguró que no había recibido un pago por el traslado. El expediente analizó si ese vuelo podía constituir un ofrecimiento de dádivas a funcionarios públicos. La causa tuvo distintos recorridos judiciales y posteriormente continuó bajo análisis.