Llegó el guanaco de DIARIO HUARPE y se suma a la cobertura del Mundial 2026

El Mundial 2026 ya tiene un nuevo integrante: llegó el guanaco de DIARIO HUARPE, el símbolo que acompañará la cobertura del Grupo Huarpe durante la gran fiesta del fútbol. Su arribo se suma a un trabajo periodístico que comenzó mucho antes del inicio de la competencia y que busca acercar a los sanjuaninos cada historia que ocurre alrededor de la Selección Argentina.

La cobertura del multimedio sanjuanino cuenta con enviados especiales en Estados Unidos: Ana Paula Zabala y Mauricio Laciar, quienes llevan adelante una mirada doble del Mundial. Por un lado, el seguimiento deportivo de la Scaloneta; por otro, las historias humanas, culturales y turísticas que aparecen detrás del torneo.

El guanaco llega como una postal más dentro de una cobertura que ya empezó a generar contenidos desde suelo mundialista y que tiene como objetivo contar un Mundial con identidad sanjuanina.

Las historias que ya contó Grupo Huarpe

Antes de la llegada del guanaco, la cobertura ya había puesto el foco en los protagonistas que hacen del Mundial una experiencia única.

Uno de los primeros relatos fue el de tres argentinos que llegaron a la Copa del Mundo en bicicleta después de recorrer 17.000 kilómetros durante nueve meses y medio. Miguel, Vicente y Yamandú atravesaron 17 países hasta llegar a Kansas y fueron entrevistados por Ana Paula Zabala, contando una aventura marcada por sacrificio, pasión y el sueño de acompañar a la Selección.

También apareció la historia sanjuanina de Juan Pablo y Mica, una pareja que llegó a Estados Unidos en motorhome para seguir a la Scaloneta. Desde Kansas contaron cómo organizaron el viaje y su intención de acompañar al equipo argentino durante todo el Mundial.

Otra de las notas tuvo como protagonista a “Los Gatos”, tres amigos que viajaron en moto desde San Martín de los Andes rumbo a Alaska y decidieron hacer una parada especial para vivir el Mundial. En diálogo con Grupo Huarpe contaron que recorrieron miles de kilómetros y que la Copa del Mundo apareció como una escala inesperada dentro de su aventura.

La mirada sanjuanina sobre la Selección

La cobertura también puso el foco en un nombre conocido para el fútbol de San Juan: Jorge Miadosqui. El dirigente sanjuanino fue retratado desde su rol dentro de la estructura de la Selección Argentina, mostrando el trabajo silencioso detrás de cada concentración, traslado y detalle operativo del equipo campeón del mundo.

Además, Grupo Huarpe contó la historia de Nicolás Bevacqua, un argentino que vive en Kansas y que quedó prácticamente como vecino de la Selección, ya que su departamento está frente al hotel donde se concentra el plantel argentino.

El color del Mundial también estuvo presente con el asado organizado por familias argentinas en Kansas, una celebración con cumbia, banderas y tradiciones nacionales a pocos metros del lugar donde descansa la Scaloneta.

Un Mundial para vivir desde San Juan

La apuesta de Grupo Huarpe no se limita a los partidos. El despliegue incluye DIARIO HUARPE, HuarpeTV, redes sociales y contenidos especiales para acompañar el torneo desde distintos formatos.

En San Juan, la previa también tuvo sus propios capítulos con la Caravana del Mundial, una propuesta que llevó juegos, música, actividades y el clima mundialista a distintos espacios de la provincia.

Ahora, con el guanaco como nuevo integrante de la delegación, Grupo Huarpe suma otro símbolo a una cobertura que busca hacer algo más que informar: contar las historias que hacen que un Mundial sea inolvidable.