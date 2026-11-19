San Juan recibió este jueves 19 de noviembre el primer avión de JetSMART, que aterrizó en el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento y marcó el inicio de las operaciones de la compañía en la provincia. La aerolínea ultra low cost comenzó a ofrecer vuelos directos hacia el Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires.

La llegada de la aeronave representa la incorporación de una nueva empresa a la oferta de transporte aéreo sanjuanino. La ruta tendrá cinco frecuencias semanales, de lunes a viernes, y permitirá conectar ambos destinos sin escalas.

JetSMART ya opera con vuelos directos entre San Juan y Buenos Aires. FOTO DIARIO HUARPE.

Los horarios de los vuelos de JetSMART

De acuerdo con la programación prevista, el servicio que parte desde Buenos Aires despegó a las 11:20 y aterrizó en San Juan a las 13:02. Por su parte, el vuelo de regreso sale desde la provincia a las 13:35 y llega a Aeroparque aproximadamente a las 15:35.

La compañía operará de lunes a viernes, con una frecuencia diaria. De esta manera, los pasajeros tendrán una nueva alternativa para viajar entre San Juan y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cuánto cuestan los pasajes

Los tickets para la nueva ruta ya están disponibles en el sitio oficial de JetSMART y en agencias de viajes. Las tarifas promocionales informadas comienzan desde los $78.000 finales por tramo, con tasas e impuestos incluidos.

La incorporación de la aerolínea se produce en un contexto de expansión de sus operaciones en Argentina y Sudamérica. Según los datos difundidos por la compañía, ya transportó más de 17 millones de pasajeros en el país y proyecta superar los 20 aviones operativos durante 2027.

La expansión de la aerolínea en Sudamérica

Desde el inicio de sus operaciones en 2016, JetSMART transportó más de 66 millones de pasajeros en Sudamérica. Actualmente, cuenta con más de 100 rutas en nueve países y una flota regional de 59 aviones.

La empresa también mantiene una alianza estratégica con American Airlines, que permite acumular y canjear millas del programa AAdvantage en vuelos de ambas compañías.

Con el aterrizaje de su primer avión en San Juan, JetSMART puso en marcha una nueva conexión aérea para la provincia y amplió su presencia en el mercado argentino.